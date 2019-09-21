【出Pool補習班#15】慘被已讀不回？專家教5招讓心儀對象秒讀即回

開罐
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「已讀不回」5 大主因

等待心儀對象回覆短訊的時間總是漫長，但等待多時最後竟僅換來藍剔，那種被「已讀不回」的失落感，豈能言語所能形容！為何有人喜歡已讀不回呢？是對方太忙還是對自己沒興趣？前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人張惠萍(Anita)分析，可能有以下5大原因：

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讓心儀對象「秒讀即回」5 個小貼士

Anita指大多數被「已讀不回」的人，傳短訊都有種通病，就是內容沒重點、說話太委婉。Anita 舉例指，「很多人都喜歡用『Hello』，『Hi』，或直接叫對方名字作開場白，比較好一點的可能是『Hello，得唔得閒呀？』對方除了回覆『Hello』或『得閒』，還可以叫人怎麼跟你延續話題呢？」Anita 指直接一點，總好過發訊息後比已讀不回，讓人坐立不安的好吧。

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