【出Pool補習班#16】戀愛市場學4步驟　教你下半年愛情逆轉勝！

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《不是機器人啊》劇照

2019年已經過了一大半，即將又要踏入十月份。看著身邊的朋友成雙成對，而自己仍然是愛河的「池中物」- 明明自己條件不俗，但戀愛路上仍然一籌莫展？



前新聞主播兼HK Romance Dating極速約會公司創辦人黃嘉如 (Yubi) 指，「其實好多人將『戀』和『愛』看作同一件事。戀，準確來說，是身體對於強烈喜歡的人或物，提示自己要採取行動去追求的一個情緒反應」，「其實追求的過程並不困難，只要做好戀愛市場學的4個步驟便可以。可是經營愛情，例如拍拖和結婚是很高深的學問。」

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市場學的4P營銷理論指出，一件商品要被成功售出，一定要做好產品(Product)、場地(Place) 、Promotion(推廣)和Price(價格)這四大元素。Yubi表示，同樣地一個人要成功追求或被追求，講求實戰和成效的商業理論模型，可以幫助我們得出一點眉目。



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Yubi 補充，「戀愛市場學」的思維模式只是幫助自己增加尋覓心儀對象的成功率，之後關係的維繫則是靠二人的努力。「拍拖」指的是兩人性格以致相處模式上的磨合階段，而「婚姻」更加是兩個原生家庭的結合。即使最後不成功，兩人磨合不了或兩個家庭結合不了，亦並非絕路。保持著成熟、開放的心態，要在戀愛市場上最終尋覓到一生一世的伴侶，人人都可以做到。