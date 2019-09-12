【天氣之子影評】是神作還是劣作？負評不斷竟與《你的名字》有關

在《你的名字》（君の名は。）之後再拍一部動畫電影，對任何動畫導演來說，都是無比困難的任務：《你的名字》12周日本票房冠軍、日本影史票房第四名、全球票房3.6億美金。要超越這樣的成績無比困難，但對導演新海誠來說，他要面對的困難不只在於超越票房而已。9月8日他的新作《天氣之子》（天気の子）在多倫多影展登場，在特別放映之後，觀眾熱情地與新海誠導演對談，這位如今日本動畫界的重量級導演，告訴我們《你的名字》與《天氣之子》幕後製作的秘辛。

《你的名字》12周日本票房冠軍、日本影史票房第四名、全球票房3.6億美金。（《你的名字》劇照）

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《你的名字》引來大量批評

在成功的《你的名字》之後製作電影有多困難呢？對新海導演來說，這種困難甚至是在上映前就已經產生的了。《你的名字》遭到了許許多多的批判，其中最大的批判，來自於《你的名字》是一部以2011年日本東北大地震為題材發想的電影。因此，像是「在娛樂作品中引用真實發生的災難事件是很不好的」這種批評大量地產生。這讓新海誠遭到很大的衝擊。

《你的名字》是為了彰顯人類的願望而製作的，是那種『如果他能活下來該有多好』的期望。

《你的名字》不是一部紀念311東北大地震的電影。（《你的名字》劇照）

新海導演表示。對他來說，巨大天災導致人類社會災難這件事只是故事的背景，並不是主旨，《你的名字》不是一部紀念311東北大地震的電影。它的重點在於每個人的願望，有時會與其它人的願望發生衝突，特別是自己的願望是那種「不足與外人道」等級的願望時。在日本這個高度集體化思維的社會裏，一己之私是應該被無情捨棄的，但對新海來說，他希望在這樣的娛樂作品中，讓主角們用力地為了實現自己的願望，而撞得頭破血流。這種劇情在《天氣之子》裏特別被放大了──許多被轉移焦點的《你的名字》惡評，反而更加挑起了新海誠的鬥志。

《你的名字》的場景幾乎100%還原現實中日本的街景。（《你的名字》劇照）

+ 5 + 4 + 3

《天氣之子》描述2021年的日本關東地區，陷入了長期的氣候異常現象，在此同時，東京流傳着一樁都市傳奇：有某個「100%的晴天少女」，能夠製造出短時間小範圍的晴天。離家出走的伊豆群島少年森嶋帆高來到東京，意外認識了這位神秘的晴天少女天野陽菜，並且得知了她的能力：只要她祈禱，就能製造出晴天。但是這樣的能力不是平白無故得到的，背後牽扯到一段殘酷的傳承，逼使少年與少女，為了這個世界，必須做出命運的抉擇。

是要拯救世界的天氣？還是要拯救有着雙馬尾的少女陽菜呢？這種心情就是新海導演提到的「心願衝突」。充滿莽撞年輕活力的主角們，將延續《你的名字》的衝勁，繼續在《天氣之子》裏搞得天下大亂──你可以想像，應該有觀眾已經磨刀霍霍等着要批判《天氣之子》了。

「100%的晴天少女」天野陽菜由森七菜聲演。（《天氣之子》劇照）

新海誠希望創造出「激烈」地討論

但是，這正是新海誠希望得到的。「我希望做出能與觀眾強力溝通的作品。」新海導演談及《天氣之子》時指出：「對我來說，與觀眾溝通，代表着能夠『收到許多各種不同的意見』，某個程度上，能夠做出收到兩極評價的作品，對製作者來說是非常有趣的一件事。事實上《你的名字》推出之後，好評與壞評很快地就同時出現了，雖然有大量的負評，但同時也有很多好評。這次的《天氣之子》的故事架構與舞台比《你的名字》還要巨大，而且更直白地向觀眾丟出問題，所以我非常期待，能夠製造出比《你的名字》更大的迴響就好了。」

《天氣之子》導演新海誠。（VCG）

過往的日本導演雖然也有意識形態非常激烈的例子，但像是新海誠這樣的導演卻是少數。他希望觀眾討論他的電影，而且是「激烈」地討論他的電影。不管是讚美或是炎上，這種製造話題性的日本電影，已經很久沒有在日本影壇出現過了。《天氣之子》從還沒上映就一直在製造話題，例如超高頻率的商品代言廣告──《天氣之子》這次與高達七間大型企業產品合作，從補習班、泡麵、飲料水、電信公司、甚至到房地產公司都有，許多網友驚訝於《天氣之子》的撈錢功力，同時，這七間企業的廣告，卻也幾乎佔據了日本電視的所有廣告時段，為這部電影做了最大限度的宣傳。

本田翼聲演女大學生須賀夏美。（《天氣之子》劇照）

此外，備受注目的《天氣之子》竟然在日本連一場試映都沒有辦，原因很簡單，因為直到上映前兩周，這部電影還沒有完成。新海誠導演還親自現身道歉：「目前製作團隊仍然在趕工當中……為了想吸引到比《你的名字》更多的觀眾，請原諒我們在上映前最後一刻之前，都會繼續趕工。」

在20多歲的日本年輕人中有將近半數的觀眾，非常想看《天氣之子》。（《天氣之子》劇照）

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但是看來，這種險開天窗的新聞並沒有嚇壞觀眾們。根據民調，20多歲的年輕人中有將近半數的觀眾，非常想看《天氣之子》，即便是較不會踏足電影院的40多歲族群，也有高達35.3%的觀眾對這部電影感興趣，足見《天氣之子》的魅力。東寶影業史上最大院線數（448廳）連映、全球140個國家上映，《天氣之子》帶來另一次全球為日本動畫瘋魔的預兆。但新海誠不是宮崎駿大師，他希望你喜歡《天氣之子》，也希望你討厭《天氣之子》。刻意要拍出兩極評價的新海誠，這次將帶來比天氣更容易讓觀眾心情陰晴不定的《天氣之子》。

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