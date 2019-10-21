韓女Youtuber 兩年由100kg減至50kg　5大減肥要訣由豬扒變辣妹

一個人減肥前後可以有很大的差別，甚至有人認為，減肥與整容有相同的效果。近日，一名韓國YouTuber因為減肥成功人氣急升，她2年前因健康問題開始減肥，期間由最高峰的100kg減至50kg！

未減肥之前，允真的體重是99kg／ig@play4justina

中學時期未察覺肥胖有多大問題

YouTuber「JINI」近日因完美的身段人氣急升。不過，這完美的身段並不是與生俱來，她原本一直是一名肥妹，在高中三年級（中六）時期，最後一次磅重時，錄得99kg的記錄。JINI表示，之後因為要考高考，應該還增了不少磅，不過因為太害怕所以沒有再磅過。當時，她一直沒有意識到肥胖有多大問題，覺得「我只是個中學生，沒甚麼大不了」。

健康狀況響警號

不過，就在高三那年，她的腰椎因為過重而產生了毛病，甚至需要在腰間安裝支架，當時連走路也變得十分困難。考完高考之後，就連JINI的爸爸也看不過眼，拉了她去健身室做運動。剛剛開始做運動的時候，她再次意識到自己的身體有很大問題。她表示，「每次做運動時，也會非常非常累，上氣不接下氣的，我才知道自己的身體有多差」。不過，正正因為這個原因，就激發起她想要突破自己的決心，進行了一個為期3個月的減重計劃，成功減了24kg。看見自己身體上的變化，她決定繼續減肥，2年間一共減了50kg，足足是高峰時期體重的一半。

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開YouTube channel教減肥

減肥成功後，JINI在YouTube上開設了頻道，定期上載教人減肥的方法、減肥食譜、做運動等影片。《Opener》為大家整理JINI在減肥初期的飲食和運動習慣。想成為下一個JINI，不是沒可能！



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