韓網吧美女打工生驚為天人　清純氣質+九頭身被星探發掘當女團　

韓國的網吧，除了網速夠快之外，設備、服務也非常周到。既有豐富的美食，在網吧打工的服務員又是俊男美女。近日，一名在網吧打工的女生，就因為長得美而被選中去當女團。

光看背面也感受到她是一名美女／YouTube@제리Jerry

YouTube@제리Jerry

韓國的網吧不單只網速夠快，設施、服務也很周到，就連打工的服務生的外表亦非常「養眼」。近日，韓國YouTuber「제리Jerry」上載了一條名為「網吧打工vlog」的影片。Jerry在片中記錄了自己最後一天去網吧打工的日常。清純的外表引起網民熱烈討論。

在影片中，Jerry記錄了她平時在網吧工作的過程，她的工作主要是在廚房，負責沖飲品和煮食物。不少網民看了影片後，激讚Jerry的美貌，「雖然只是穿著很普通的服裝，卻覺得她散發著清純氣質」、「五官精細，像個芭比娃娃」。

YouTube@제리Jerry

Jerry現時為女團「像初次一樣」（처음처럼）的成員。根據她YouTube上的時間點，網民估計Jerry是在結束網吧的工作後才當上女團，猜測她是在網吧工作時被星探發掘。其實，Jerry以前一直都有參加舞團，不時會在YouTube上看到她跳舞的樣子。