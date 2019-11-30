盤點6位承認整容的明星　《PRODUCE 101》男藝人也動了鼻子？

愛美不只是女人的權利，時下也有越來越多男性整形過，大眾對於整型的觀感也慢慢地改變中，如果整形後能變得更美麗、更有自信，那有什麼不對的呢？今天就來盤點一下韓國演藝圈裡「大方承認整型」過的男、女藝人啦！

（１）DIA 鄭彩妍

彩妍為MBK娛樂旗下女子團體DIA成員，在《PRODUCE 101》爆紅後，就有網友拿出她的國小畢業紀念冊比對，原來是單眼皮的她卻變成了雙眼皮，鼻樑也變得較高聳，不過她上節目時有澄清，自己只有隆鼻，雙眼皮是後來自然變成的，大方的態度讓人對她的好感度更高。

+ 5 + 4 + 3

（２）光熙

雖然身為男偶像，但光熙在節目上的表現真的很像綜藝人XDDD常常自嘲自己的長相跟個性等等，還說自己是「整形界的績優股」，本來只打算動鼻子的他，還被醫生建議連眼睛、額頭都動一下會比較好，在醫院待了很長一段時間，雖然整形過，不過他直言不諱的態度博得不少好感！

+ 5 + 4 + 3

（３） MOMOLAND 珠伊

在MBC綜藝節目《Radio Star》中曾大方表示自己整過鼻子，但卻被別人嘲諷說出道前比較漂亮，為此還感到傷心難過，不過也因為「整形」的印象，反而有更多人因此認識她了呢！

+ 7 + 6 + 5

（４）權玄彬

曾在選秀節目裡飽受網友質疑是否有整過形，後來的他也選擇正面回應，自己只有整過鼻子，其他臉的部位沒有動過啦！呆萌又大方的態度反而讓網友更喜歡他了呢！

+ 7 + 6 + 5

（５）T-ara素妍

素妍自己曾經說過整過鼻子，不過在出後面團體的專輯時，似乎又有去微調臉的部分，只是因為臉太過於僵硬被網友瘋狂抨擊，後來才坦承在準備專輯的過程中有「進廠維修」過，不過只是微整才沒有特別跟大家解釋。

+ 6 + 5 + 4

（６）具荷拉

好久不見的她，先前才在IG上傳了自拍照，不過卻被網友質疑是不是又去把雙眼皮弄得更深了，對此，她還直接對嗆網友「做了眼臉手術有罪嗎？」霸氣直言不諱的態度令人讚賞！

+ 7 + 6 + 5

在韓國演藝圈裡，只要講到「整形」的話題就會變得很敏感，不過這些大方承認自己整形過的藝人們，反而為他們意外帶來了更多的好評跟讚賞呢！

延伸閱讀：

繼CL後YG又有人氣女藝人離開！三年合約到期立馬走人，網友點名接下來兩組藝人！

請夏的伴舞們每次在台上都如此賣力的原因是？伴舞爆料請夏私下暖心行為，連路人都讚嘆！

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：I.O.I爆紅的她認了整過型！韓國演藝圈進廠維修過的偶像TOP6！】