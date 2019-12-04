車璌河疑於家中輕生　專家憂「維特效應」令更多人模仿│韓流日常

韓國新人演員車璌河日前被發現在家中死亡，外界猜測他是因情緒病輕生。根據OECD的資料，韓國今年已經是連續14年成為全球最高自殺率的國家了，其中名人的自殺率近年更是直線上升。到底為甚麼他們的自殺率會這麼高？

車璌河／FANTAGIO圖片

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連續14年成為自殺率最高的國家

曾出演《你也是人類嗎》、《先熱情地打掃吧》的新人演員車璌河，日前（12月3日）被經紀人發現陳屍家中，享年27歲。雖然官方沒有正式公開死因，但外界猜測他是因為情緒病而輕生。根據OECD（經濟合作暨發展組織）的報告，由2003年開始，韓國已經連續14年成為全球自殺率最高的國家。數據顯示，在2018年，每10萬人之中就有26.6人自殺。而韓星的自殺率近月來忽然間上升，近兩個月已經先後有3名藝人輕生離世。到底是甚麼造成今時今日的局面？

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憂「維特效應」令更多人自殺

f(x)前成員雪莉於今年10月疑因不敵惡評及抑鬱症自殺後，其好友具荷拉曾經於IG直播期間表示「會連妳的份兒一起活下去」。但一個月後，具荷拉亦疑因情緒問題而輕生離世。兩個星期後，再有新人演員疑於家中輕生。以上的情況，令韓國社會上不少人都擔心出現「維特效應」。所謂的維特效應（Werther Effect），是一種模仿名人自殺的現象。當有社會名人自殺後，因為媒體大肆報道，會令一般人產生模仿此行為的心態，自殺行為會像「流感」一樣傳播開去。

具荷拉葬禮／NOCUTNEWS圖片

數據證明維特效應影響甚廣

根據11月24日韓國統計廳發布的數據，去年自殺的個案有13,670宗，比前年上升了9.7%。而保健福祉部則指，自殺率急速上升的原因，正正是因為「模仿自殺」所致。韓國自殺防止會的會長於10月接受電台節目訪問時表示，2017年年尾藝人鍾鉉離世後，12月及1月的自殺率的確上升了不少。

鍾鉉葬禮／《中央日報》圖片

時事評論員：藝人是極限職業

韓國時事評論員韓賢宇（譯音）近日於《朝鮮日報》撰寫一篇名為「藝人就是極限職業」的文章。他以搞笑藝人拍攝美食節目作為例子，說道：「近日人氣很高的飲食節目，幾個搞笑藝人無論吃甚麼也吃得很香。但實際上，不少藝人因為節目效果，要忍著身體不適的感覺去拍攝節目，甚至出現要送醫急救的情況。但觀眾永遠不會知道這些鏡頭背後的真實情況是多麼殘酷，這就是藝人的工作。」

本身對甲殼類敏感的HIGHLIGHT成員李起光，曾經於《叢林的法則》中挑戰吃蟹肉／《叢林的法則》截圖

不斷輪迴的偶像地獄

韓賢宇亦談到韓國偶像的壓力問題。一般的偶像練習生從小學、中學開始便要接受一周六日的訓練，「好運的話2至3年便能出道，不好運的6、7年才能出道」。出道之後，並不代表是成功。要力爭上遊的話，他們要不斷出現在電視宣傳。在接受訓練的時候，其實學會的只有唱歌、跳舞而已，但要成功的話，往往要給人展示更多的才能。除此之外，在新人時期，他們亦不能夠因為該節目是低收視而拒絕演出。在這種生活徘徊2、3年之後，能成材的就會出位，但這時候又會再有另一批新人進來這個圈子。於是，這個偶像地獄的生活只會不斷重覆......

能發展得像BTS一樣好的偶像少之有少／facebook@bangtan.official

24小時求助熱線︰

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線︰23892222

撒瑪利亞會熱線(多種語言)︰28960000

生命熱線︰23820000

東華三院芷若園熱線︰18281

社會福利署熱線︰23432255

醫院管理局精神健康專線(24小時精神健康熱線諮詢服務)：24667350

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