車銀優、玄彬都有份？　盤點5名自稱「不覺長得帥」的韓國男神

說起車銀優、禹焯煥、玄彬，大家會想起甚麼關聯詞？沒錯！就是「男神」！但他們都有另一個共通點，就是他們竟然都不覺得自己長得帥。除了他們，還有誰曾經「口出狂言」呢？

車銀優／fantagio圖片

玄彬／VAST圖片

【1】車銀優

組合ASTRO的成員車銀優，是韓國娛樂圈公認的「臉孔天才」。雖然因為神顏值獲得了這個稱號，但他卻因此而感到很大負擔。他曾經在SBS的電台節目「宋恩伊, 金淑的姐姐家電台」中表示，「長得帥的人真的很多。我只是比較俊秀的其中一人，並未達到以上水平」。

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【2】禹棹煥

最近與雪炫、梁世宗等人活躍於古裝劇《我的國家》的禹棹煥，經常被別人稱讚他的臉上帶有「性感的氣質」。他曾經在2016年接受《中央日報》訪問時表示，「從來沒有覺得長得帥」。

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【3】玄彬

現年37歲的玄彬（又稱炫彬），一直都是不少女生心目中的「白馬王子」。他和凍齡女神孫藝真合作的電視劇《愛的迫降》，金童玉女的組合引起不少人期待。其實，玄彬曾經在一場電影發布會上說過「雖然演戲的時候一天需要照幾百次鏡子，但我從來沒有覺得自己長得帥」。

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【4】鄭容和

樂隊CNBLUE的主音歌手鄭容和，今年11月3日正式退伍，現正籌備於世界各地舉行個人演唱會。一出道便因為長得帥而人氣急升的他，曾經於2010年的粉絲見面會上說，「我的真人其實很一般。在電視上看會更好。所以我滿意我的職業」。

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【5】金宇彬

因患上鼻咽癌而暫停活動2年的金宇彬，日前終於宣布復出了！看到健康的金宇彬回歸，相信粉絲都感到非常高興。身言1.88米的他，加上「恐龍相」，是不少少女心目中的男神。不過他曾經於《深夜的TV演藝》中表示，「沒有想過自己長得帥。每次在家裡照鏡時，反而會覺得醜」。