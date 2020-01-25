數學家研發獨特的切Pizza方法　想吃披薩皮還是餡都有得揀

美味又份量大的披薩是大夥人聚會或開派對時，最喜愛叫外送的速食餐點，雖然店家會提供切披薩的服務，但總是不能夠滿足那些不愛吃披薩餅皮，或想多吃一點餡料的奧客。不過，如今有天才數學家研究出了一套「專業又公平的披薩切法」！以後愛吃哪部份就挑哪部分，大家也不用再抱怨連連啦。

(Unsplash@brenna_lynn)

近來，有國外媒體報導，利物浦大學數學家喬爾（ Joel Haddley ）與史蒂芬（ Stephen Worsley ）針對如何把「切披薩」這件事精進到完美，因而進一步開啟研究專案。他們認為最專業又公平的披薩切法，絕對不單單是以中心點來切出三角形，應該是先把披薩切成6塊邊緣帶有一點弧度的三角形，接著將每一片披薩再從中心切成2塊，如此就能切出12塊一模一樣大小的披薩。

#NationalPizzaDay Mathematicians @livuni reveal new way to slice pizza equally https://t.co/NarETYfK2P pic.twitter.com/dgwdsBo8Y6 — School of Physical Sciences (@livuniphyssci) 2017年2月9日

切完後可以發現，12塊當中會有6塊沒有披薩皮、另6塊有厚厚的披薩皮，想吃哪裡就可以自己選擇了～如果12塊還不夠分，依據以上方法重複切，就能夠再分出 12、18、24塊披薩，以此類推。

▼▼▼想知道完整的切披薩方法可以參照以下步驟▼▼▼

許多網友得知這個最新的專業切披薩方法之後，紛紛留言認為太麻煩了。小編認為，數學家的方法雖然非常聰明，不過用在切披薩這件事情上，似乎不太符合方便快速的需求啊。而且美味的披薩在眼前，大家早就流口水了，根本沒有心情等披薩切好啊！！！

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