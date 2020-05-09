【薄餅翻熱貼士】隔夜Pizza點整最好食？1個方法唔叮唔焗都香脆！

教煮
撰文：
最後更新日期：

剛出爐的Pizza聞起來香氣逼人，咬下去餅皮酥脆，加上豐厚美味的餡料，鬆軟牽絲的芝士，往往讓人吮指回味！然而，薄餅放到雪櫃冷藏，隔天重新加熱之後，口感卻容易大打折扣，失去風味。其實，原因在於加熱的方法不對，現在就讓薄餅達人告訴你重新加熱「隔夜Pizza」的最佳方法！

《英國鏡報》（Daily Mirror）報導，美國一位名叫Anthony Falco的薄餅達人建議，我們絕對不應該用微波爐加熱剩下的薄餅，因為微波爐會讓薄餅的餅皮失去水分，變得又乾又硬，但是若噴水之後再微波，又會讓麵皮變得軟爛，大大減低其原本的風味，簡直是暴殄美食！

Anthony指出，最好的加熱工具其實是家中的平底易潔鑊，並提供他認為的最佳薄餅加熱方法（點擊下圖看清！）

相關食譜：【素食食譜】菠菜蘑菇麵包芝香餡滿　Bagel升級變Pizza外脆內軟！

菠菜蘑菇麵包食譜

+2

相關文章：【健康零食】營養師推介20款低卡零食　日食幾多唔肥原來有得計！

+26
+25
+24
【氣炸鍋】日本大熱氣炸鍋美觀慳位！附28天食譜　天婦羅都用到？
【香蕉營養】高纖助消化維持好心情9大益處　有2種人要注意攝取量
【減肥】自製6款瘦身蔬果汁美白消水腫　健康減重超簡單！
【防疫飲食】營養師教你在家下廚3妙招　食即食麵前要做一個步驟
【日式家常菜食譜合集】日系家的味道　蛋包飯燉肉燒魚..簡單美味
【健康飲食】西蘭花杏仁薯仔20種不宜生吃的食物　腸胃差更要慎吃
【暗黑料理】網民貼家人劣食照　榴槤蒸雞、糖果醃肉未算最災難？
【袪水腫】3招除濕消水腫促新陳代謝　女生必吃這種食材！
【護眼】營養師力推粟米配三文魚護眼最強　藍莓都被比下去！

延伸閱讀：

別拿來剔牙！披薩中間「三角架」幹嘛用的？沒它秒變超難吃

世界第一在台灣！網友最愛北市窯烤披薩 第一名比意大利人還道地

意大利人會氣瘋！黑糖珍奶PK榴槤、臭豆腐披薩　沒想到冠軍是它

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。