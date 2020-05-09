【薄餅翻熱貼士】隔夜Pizza點整最好食？1個方法唔叮唔焗都香脆！

剛出爐的Pizza聞起來香氣逼人，咬下去餅皮酥脆，加上豐厚美味的餡料，鬆軟牽絲的芝士，往往讓人吮指回味！然而，薄餅放到雪櫃冷藏，隔天重新加熱之後，口感卻容易大打折扣，失去風味。其實，原因在於加熱的方法不對，現在就讓薄餅達人告訴你重新加熱「隔夜Pizza」的最佳方法！

《英國鏡報》（Daily Mirror）報導，美國一位名叫Anthony Falco的薄餅達人建議，我們絕對不應該用微波爐加熱剩下的薄餅，因為微波爐會讓薄餅的餅皮失去水分，變得又乾又硬，但是若噴水之後再微波，又會讓麵皮變得軟爛，大大減低其原本的風味，簡直是暴殄美食！

Anthony指出，最好的加熱工具其實是家中的平底易潔鑊，並提供他認為的最佳薄餅加熱方法（點擊下圖看清！）

相關食譜：【素食食譜】菠菜蘑菇麵包芝香餡滿 Bagel升級變Pizza外脆內軟！

菠菜蘑菇麵包食譜

+ 2

相關文章：【健康零食】營養師推介20款低卡零食 日食幾多唔肥原來有得計！

+ 26 + 25 + 24

延伸閱讀：

別拿來剔牙！披薩中間「三角架」幹嘛用的？沒它秒變超難吃

世界第一在台灣！網友最愛北市窯烤披薩 第一名比意大利人還道地

意大利人會氣瘋！黑糖珍奶PK榴槤、臭豆腐披薩 沒想到冠軍是它

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載。】