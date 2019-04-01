為何人類對「屎尿屁」話題特別有興趣？科學家有解釋

熟悉我的朋友都知道，屎尿屁一直都是狂丸離不開的話題。每次文章一旦涉及屎尿屁，評論區總是一片沸騰。

圖片來源：狂丸科學

而一旦脫離了這3個字，你們又會一本正經地來「討伐」狂丸。

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對屎尿屁的執念，與其說是狂丸的一個惡趣味，不如說是大家共同的愛好。畢竟這是正常的生理現象，誰還沒有個對屎尿屁異常感興趣的階段？所以狂丸今天終於下定決心，不僅要理直氣壯地談一談屎尿屁的問題，更要為自己正名：我們喜歡討論屎屁尿，可是有科學依據的。

即使你不願意承認，但其實每個人都會有一個階段特別執着於屎尿屁。在你3歲到6歲的階段，每個孩子都會陷入對屎尿屁毫無理由的狂熱，這一問題不受限於種族和地域。而最崩潰的自然是家長，每個大人都想舉手發問：講真，為甚麼我的孩子3句不離屎尿屁？

到底是每個孩子都這麼着迷於臭臭，還是只有我的孩子才這樣？每次我給9個月大的孩子換尿布的時候，我3歲的女兒都要跟我說：

讓我看看這個棒呆了的便便吧！

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這些困惑相當普遍，但背後的原因其實是有科學依據可循。原因大致可歸結為以下3點：

一、自我探索

奧地利著名的心理學家、精神分析家佛洛德曾經提出這樣的理論，說孩子在成長階段會經歷一個「肛欲期」，這一階段的孩子會感受到刺激肛門時帶來的新鮮感，從而會對從肛門排出的糞便莫名的興奮，也是對自己身體的一次探索。

甚麼是刺激肛門的新鮮感呢？就是在這個階段的孩子開始體會一個憋屎的快感。也就是說，我產生了屎意，但我不立刻排出來，我稍微憋一會兒之後再排，此時我會擁有無與倫比的暢快感。

當一個孩子開始體會到這種舒適的感覺時，他們會興奮並上癮，也正因如此，他們第一次體會到「掌控自己身體」的感覺。同時，這些便便就像是自己的作品，有些孩子出於好奇心，會仔細端詳它的形狀和顏色，甚至產生與它對話的衝動。這也就是為甚麼，屎尿屁總能吸引孩子們的興趣。

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二、語言敏感期

3歲到6歲其實是孩子們的語言敏感期。處在這個階段的孩子，剛開始牙牙學語，語言能力是最強的。在這一時期，孩子們接觸的語言環境決定了他們未來的口音。也就是說，在此之前，四川的孩子們也能準確發出「n」、「l」兩音的區別，這也是為甚麼大人們最好在這個階段教孩子普通話的原因。

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但他們雖然對語言敏感，卻並不太知道每個詞語意味着甚麼，他們只是在簡單模仿。在他們的腦海裏，屎尿屁並不等於污穢詞語，這3個字所代表的含義也和其他詞語沒甚麼差別。

所以他們想去試探，想親身實踐每個詞語具備甚麼力量，說出這個詞後周遭的人們又會做出甚麼反應。他們開始張口閉口屎尿屁，每說一句都能加上「屎尿屁」、「臭」等詞語。

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而大人的激烈反應讓他們瞭解到一個事情：原來屎尿屁是禁忌詞語。當孩子們在玩耍、學習、甚至吃飯的時候，每一次說出這3個相關詞語，大人們總會報以批評、警告或呵斥的反應時，孩子們終於意識到：排泄物和排遺物是被禁止的，說出來是會被罵的。但人總會有一個潛意識，越是被禁止的我就越好奇。

接着，這又引發出另一個背後的原因：孩子想獲得大人的關注。在被批評警告之後，有些孩子想要瘋狂在邊緣試探，無限刺激大人，就想看看自己到底能把家長惹怒到甚麼程度。而平時常被家長忽略的孩子也想借此機會博得更多的關注。

仔細想想，這結果簡直能直接套用在喜歡狂丸的朋友們身上：發屎尿屁的文章啦，評論區一陣歡呼；不發屎尿屁的文章啦，評論區喊着讓我回歸本體。狂丸算是認清了你們的套路：想吸引本丸注意。

三、社交手段

除了上述兩個主要的原因，還有一個不得不提：屎尿屁話題是孩子的社交手段。

人是社交動物，孩子不僅想吸引大人的關注，更想借此機會結交新朋友。而認識新朋友時總需要一些話題才能聊起來，孩子們本身能力有限，可以聊的東西不多，屎尿屁自然就成了一個很重要的話題。

小孩的愛好有時候確實令人費解，比如社區花園裏兩、三個小孩湊一起玩耍，彼此捂着嘴靜雞雞討論屎尿屁的時候，總能引得周圍孩子哈哈大笑。這些笑聲無形中增強了話題中心者的自信：看，我多有幽默感，我朋友一定會很多。

總結、家長指引

面對孩子成長過程中的這一尷尬階段，最需要的正是家長的指引。首先，家長反應不要過激。太過嚴厲地呵斥不僅會嚇到孩子，反而給他們留下了一個心理陰影，有些性格過於倔強的孩子反而會有反抗心理，你越說我就越這麼做，就想跟你對着幹。

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用柔和地態度去教育孩子，屎尿屁是人正常的生理現象，有進就會有出。但因為它們比較髒，存在細菌和病毒，所以儘量不要用手觸摸，上完廁所立刻洗手。

同時，家長們還要教導孩子，這些詞語最好不要在飯桌上，或者公共場合大聲談論，讓他們慢慢產生「這些是禁忌的邊界詞語」的概念。慢慢地，等孩子們度過這一階段就好了。

所以，終於弄清人會沉迷於屎尿屁的原因後，還想不明白狂丸為何總是脫離不了這個話題嗎？就是不想長大吧。

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