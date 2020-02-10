山頂一日遊好去處　動物大使館親親爬蟲類、DIY拼砌音樂盒

山頂纜車重開，山頂廣場又經過大翻新，有不少新店舖、產品及好玩意進駐，《開罐 Opener》帶大家到山頂食玩買一日遊，看看有甚麼好玩！

大家有多久沒有到山頂玩過？山頂廣場經過翻新之後重開，有多間特色店舖進駐，又有早前紅極一時的大富翁夢想世界主題館（現因武漢肺炎而暫時閉館直至另行通知）。廣場內不少店舖設有特別工作坊，大家可以DIY禮物送給另一半，更可以親親非洲野生動物！

山頂廣場重新開幕。（莊堅毅攝）

▼▼▼點擊影片睇與蛇的超親密接觸▼▼▼

【1】Animojo動物大使館 親親野生動物

第一站來到Animojo動物大使館，這裡販賣非洲工藝品，大家購物滿指定金額，就可以與駐場的動物大使接觸！這裡的動物大使有蛇、刺蝟、守宮、變色龍等爬蟲類動物，每天的駐場動物都不一樣，記者到訪當天，駐場的就是牛奶蛇及蜥蜴。

親密接觸牛奶蛇！（莊堅毅攝）

大家要留意返，進場接觸前需要簽下俗稱「生死狀」的免責聲明，膽小的記者即時詢問風險，店員則表示，店內的爬蟲類普遍3至5歲，並無咬過人或攻擊過人的紀錄，所以不需要過份擔心。

▼▼▼點擊看爬蟲動物大使▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

想與動物接觸，大家需要在動物大使館購入產品滿250元，即可與蛇、守宮等小型爬蟲接觸，而消費滿380元，即可以與大型爬蟲如刺蝟、變色龍等接觸並拍照打卡。（雖然記者怕到臉容扭曲，完全拍不到好照片。）

【Animojo動物大使館】 地址：山頂廣場L2 223號舖

【2】Wooderful life森活木趣 DIY音樂盒

臨近情人節，又是各位男朋友苦惱情人節禮物的時候了！這裡可以自由拼砌音樂盒，先挑選音樂及音樂盒底座，再揀音樂盒的裝飾。這裡有超過80款裝飾，大家可以自由選擇，用裝飾砌出自己想要的畫面。

▼▼▼點擊看有咩裝飾揀▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

音樂盒底座150元起，而裝飾有大有細，價錢由8元至125元不等。提提大家，想知道每一個裝飾的價錢，大家可以留意包裝盒上的標籤，就像迴轉壽司一樣，不同的顏色貼紙，就代表不同價錢。

挑選完之後，移師到DIY區域，有齊所需工具，大家可以即時完成自己的音樂盒！

【Wooderful life 森活木趣】 地址：山頂廣場L2 221號舖

【3】Build-A-Bear 獨一無二毛公仔

不少人就算長大都需要一隻專屬的毛公仔！這裡大家可以設計自己的毛公仔，挑選毛公仔的軀殼，並為他加上各種配置，例如心跳機、錄音機等等，又可以加入不同的香味。

▼▼▼點擊看各類配件價錢▼▼▼

+ 3 + 2

【Wooderful life 森活木趣】 地址：山頂廣場L2 221號舖

【4】LISA & SARA 在護膚品加入喜歡的香味

這個香水品牌最新推出客製化護膚潔臉產品，可以將這個品牌的香味精油加入潔膚油及身體磨砂等身體護理產品。記者當日希望將兩種香味混合，製作全新味道，駐場調香師會給予建議，以免大家混出超級奇怪的味道！

+ 6 + 5 + 4

【LISA & SARA】 地址：山頂廣場L2 226號舖

【5】觀賞夜景最佳地點 呼吸新鮮空氣賞景

來到太平山頂，怎少得觀賞香港最馳名的夜景！大家可以到山頂廣場頂層的觀景台「Green Terrace」觀賞一覽無遺的夜景，這個觀景台是免費入場的。大家又可選擇到凌霄閣頂層的觀景台「凌霄閣摩天台428」，這個觀景台位處於海拔428米而命名，不過這個觀景台就要收費入場，成人入場門票價格為52元，而小童價格則為26元。

從山頂眺望香港景色。（The Peak官方網頁圖片）

除了好玩的地方，食玩買一日遊又怎少得好吃的東西！一場來到山頂，要買Cow Cow Kitchen山頂限定牛乳泡芙，另外Mina House的西日料理雖然價錢略貴，但如果情侶來想食豪一點，亦是不錯的選擇！

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