武漢肺炎│酒精搓手液5大注意位　含乙醇才能殺病毒　敏感肌要慎用

開罐
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「武漢肺炎」疫情不斷擴散，本港市民人人自危，除了瘋搶口罩之餘，不少人更開始搶購酒精搓手液，為雙手殺菌消毒，將病毒防範於未然。究竟搓手液能否有效消滅病毒？

搓手液5大注意位　錯誤使用病毒埋身

市面上大部分酒精搓手液，標籤聲稱能夠99.999%殺滅細菌，但根據消費者委員會（消委會）《選擇》月刊第466期內容，在15款市場流行的樣本產品當中，並非所有產品都有消滅細菌與病毒的功效，除了會在日常使用時受到污染，更有機會導致手部乾裂受傷，增加感染病毒的機率！

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搓手步驟至重要

清水洗手有效嗎？酒精濃度越高越好？看過以上圖片後就可得到解答。但要防止病毒埋身，除了選擇合適的酒精搓手液，更要掌握正確使用搓手液的步驟。

衛生防護中心就曾推出宣傳海報，建議市民在雙手沒有明顯污垢時，可利用含70%至80%酒精搓手液潔手。在搓手時，可參考潔手7步驟，揉擦雙手最少 20 秒，直至雙手乾透，才接觸其他物品。

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難買清潔用品可靠網購

最近香港除了「一罩難求」，多種清潔抗菌工具如酒精搓手液都被搶購一空，或被炒至天價，不少港人將希望投放在海外，利用海外網上購物平台如Amazon或Gmarket購買相關產品。

如果在香港難購買相關產品，或者不想食炒價，只要學會利用海外集運服務，就能夠將部分只限海外購買的商品運回香港。

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武漢肺炎│海外網購口罩集運攻略　附Amazon/Gmarket網購3大注意位

消毒酒精不可網購轉運

然而大家要留意，消毒酒精為易燃物品，因此多數國家將消毒酒精定為禁運物品，只有美國海關才能轉運出境。集運流程大同小異，《開罐Opener》以較全面的海外集運公司Buyandship作例子，讓大家能夠簡易學會海外集運。

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