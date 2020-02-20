減肥│台女星8小時進食法兩周激減5公斤　曾莞婷IG放性感照曬成果

台灣女星曾莞婷有「本土劇女神」之稱，即使工作忙也認真保養，始終維持玲瓏有緻的好身材。她近日分享一組比堅尼照，大方展露身材曲線，幽默表示「這陣子大家都悶壞了吧」，讓粉絲都大呼要暴動啦！

曾莞婷在泳池戲水。（IG@vicky_7155）

照片中，曾莞婷穿著黃色綁帶比堅尼，在有藍天、綠樹映襯的泳池裡，開心地潑著池水玩樂。她久違解放性感的好身材，PO上社群網站跟粉絲分享：「這陣子大家都悶壞了吧，給你們一點好心情。」但接著就自我調侃「明明是自己好心情」。

曾莞婷「給大家一點好心情」。（IG@vicky_7155）

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曾莞婷的辣照一PO，不少網友狂呼「女神好美」、「也太正了吧」、「不知為什麼心情真的變好了」；就連藝人好友們都驚嘆連連，鮪魚大讚「姊姊也太辣了吧」，LULU更是激動留言：「姊姊啊啊啊啊啊！母湯（不行）喔！（分我一點）」

曾莞婷的性感照就連藝人好友們都驚嘆連連。（IG@vicky_7155）

事實上，曾莞婷去年12月出席活動，就被發現身形消瘦不少，原來是嘗試了「8小時進食法」，把一天內吃東西的時間都壓縮在8小時內，2個星期就瘦了4、5公斤，效果顯著。不過她日常進食還是會注意，不碰麵包、麵條等精緻澱粉，也建議怕胖可以多吃香蕉，「當做早餐搭配豆漿、水煮蛋，最有飽足感也不會產生負擔。」

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