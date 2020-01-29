【減肥】高蛋白助飽肚新年後10個瘦身貼士　附15種食物蛋白質含量

新年後減肥，10個加快減肥步伐的實用貼士可參考。 減肥期間，狂做運動卻又捱飢抵餓，效果原來會適得其反！

新年美食豐富，吃到肚滿腸肥，不止容易「食滯」，還可能出現增磅問題，健康有效的減肥方法，可以持之以恆地控制體重。據外國知名營養及健康網站《Healthline》，醫學及營養學士Kris Gunnars，提出3個減肥重點及10個加快減肥步伐的簡單秘訣。

設定現實的目標非常重要，不可幻想一步到位，給自己足夠的時間和靈活性來達到目標，例如每月減現時體重的5-10%，按部就班達標。（rawpixel.com@Pexels）

3個減肥重點包括︰

1. 務必降低食慾 2. 減肥不捱餓 3. 改善新陳代謝

請點擊下圖參考Kris Gunnars提議的10個加快減肥步伐的簡單秘訣：

+ 7 + 6 + 5

就上述減肥重點中的改善新陳代謝及10個簡單秘訣中進食高蛋白質食物，以減少全日對食物的慾望，記者曾經查詢營養師王敏寧（Mandy），她提醒要保持良好的新陳代謝，最重要是保持肌肉量（muscle mass），因為肌肉有助身體使用能量（energy），而製造肌肉的原材料是蛋白質。所以，膳食中保持高蛋白量也是重要。然而，坊間的食肉減肥法，有可能吸取過量的蛋白量，此點並不建議，因為太多蛋白量有可能會令骨骼流失鈣質。

每天吸收多少蛋白質才足夠？按圖有「方程式計算自己的需要」及「營養師瘦身貼士」︰

+ 3 + 2

製造肌肉的原材料是蛋白質，膳食中保持高蛋白非常重要。（VCG）

按圖可多參考常見的15種食物中的蛋白質含量（每份動物性蛋白質約7克）︰

+ 11 + 10 + 9

參考資料︰Healthline Protein/Healthline Lose Weight