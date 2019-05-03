手遊《名偵探柯南 真實的先導者》評測　完成關卡可重溫原作劇情

許多人對動畫《名偵探柯南》都不陌生，除了時間推進的速度超級慢之外，柯南一行人走到哪就會出意外事件、每天平均發生2～3起事故的這個槽點，更是讓許多讀者將柯南給取了個「死神」的外號。《名偵探柯南 真實的先導者》（中文暫譯，原名：名探偵コナンランナー 真実への先導者）為跑酷類型的遊戲，玩家要操控柯南在各個事件中進行探索，除了柯南之外還可以攜帶一名隊友輔助，無論是身邊的朋友或者是敵人都可以成為輔助你的人。 ※《名偵探柯南 真實的先導者》目前僅有在日本商店上市。

遊戲玩法與一般跑酷差不多，但遊戲中有提供終點，玩家的目標就是收集關卡中的道具並閃避各種陷阱，讓隊伍能夠安全抵達終點。除了隊友之外還可以設置三名協力者（柯南不可換下場，但若得到更好品質的柯南就能更變不同的柯南進行冒險），他們會在闖關的途中施展輔助技能讓你的探索過程更順利。此外闖關的角色還能在累積滿能量後使用自己的必殺技，利用自己的專屬技能取得更多的資源。

只要挑戰過關卡就可以推展劇情，儘管某些劇情玩家可能都從漫畫或動畫中看過，透過遊戲的角度來重溫回憶也是個不錯的選擇。遊戲中玩家不需要耗費角色卡片進行強化，你只要擁有足夠的金幣就可以讓角色升級，角色等級可以超越隊伍等級，只需要安心強化即可。

《名偵探柯南 真實的先導者》與一般的同類型遊戲相比，有始有終算是不錯的設定，玩家不用一直待在無止盡的關卡中奔跑且永遠看不到盡頭在哪，且動漫畫中出場的角色也會在遊戲中出場，就算你想要的是琴酒與柯南的冒險組合也可以達成。轉蛋抽角色的部分把輔助角色與隊友混在一起，因此想要入手喜歡的隊友有一定的難度，如果很講究開局不妨就抽個自己喜歡的角色再開始吧。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO