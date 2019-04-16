復仇者聯盟同柯南拍住上！日本宣傳電影新招造就另類「終局之戰」

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）終於要在今年4月登上全球戲院盛大上映，各處都可見到鋪天蓋地的電影宣傳曝光──然而在日本，卻見到同樣於4月上映的劇場版《名偵探柯南：紺青之拳》（名探偵コナン 紺青の拳）曝光了與這群即將前進宇宙的地表最強英雄跨界聯手的特別預告及海報：海報中無論構圖與色調，皆和《復仇者聯盟4：終局之戰》相似度極高，預告片段甚至和「復仇者」們交叉剪接，看到鐵甲奇俠、美國隊長和柯南、怪盜基德出現在同一支影片，形成有趣的對照。

《復仇者聯盟4：終局之戰》X《名偵探柯南：紺青之拳》預告逐格睇▼

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挾《零執》高人氣，劇場版《名偵探柯南》票房勢如破竹

《名偵探柯南》的劇場版動畫系列，在日本票房一直是引領社會現象級的表現，每到春天，進戲院看這個小人物大英雄如何破案解謎（踢足球？）似乎成了日本人熱衷的興趣之一，去年第22號劇場版作品《名偵探柯南：零的執行人》加進了「國民老公」安室透這個高人氣角色後，國內票房一舉衝上91.8億日幣的亮眼成績，在去年度日本興行通信社統計票房高居第2位，僅次於集結了山下智久、新垣結衣、戶田惠梨香等日本多位一線明星的電影版《空中急診英雄－海空災難最終救援－》，此作票房斬獲92.3億日幣。

《名偵探柯南：零的執行人》日本票房亮眼。（劇照）

綜觀《名偵探柯南》劇場版歷年票房，可說是穩定地正成長當中，從1997年第1部《引爆摩天樓》的11億日幣，到第20部作品，2016年的《純黑的惡夢》已達到63.3億日幣，去年更突破90億日幣的關卡，讓今年《紺青之拳》有望突破百億成績。雖說近年誇張的劇情走向配上勁爆的動作場面，讓人直呼這位地表最強的死神小學生越來越脫軌演出，但數字不會騙人，或許推理結合動作的動畫片，能讓在高壓環境中的日本人得到放鬆。

《名偵探柯南：紺青之拳》有望突破百億日幣票房。（劇照）

Marvel電影全球吸金的唯一例外：日本

再來看看Marvel英雄們在日本的票房表現吧：去年集結了所有英雄的《復仇者聯盟：無限之戰》（Avengers: Infinity War），2018年4月27日起登上日本院線，僅收穫37.4億日幣票房，此差強人意的成績卻是Marvel系列電影在日本的最佳成績！

＊排名2、3分別為2012年《復仇者聯盟》的36.1億日幣和2015年《復仇者聯盟：奧創紀元》的32.1億日幣，其餘皆未破30億日幣，2008首部MCU超級英雄片《鐵甲奇俠》不過拿下9.4億日幣成績。

對於日本人來說，英雄們的吸引力真的比不上更奇幻的國度，例如：《你的名字》（君の名は，250 億日幣）、《魔雪奇緣》（Frozen、255億日幣）、《哈利波特》系列（《哈利波特：神秘的魔法石》為系列作最高，拿到了203億日幣）、甚至是愛瑪屈臣（Emma Watson）主演的真人版《美女與野獸》（Beauty and the Beast、124億日幣）都有亮眼成績。

《復仇者聯盟4：終局之戰》在日本票房勢必將有一番苦戰。（海報）

Marvel英雄不吃香 死神小學生一帶一路衝高日本票房

《名偵探柯南：紺青之拳》劇情背景設定於新加坡，史上最耀眼的藍寶石登場，當然一定有華麗的爆炸場面與意外展開的謀殺案，而且背後更有其他黑暗的陰謀；《復仇者聯盟4：終局之戰》劇情則不用多說，就是看各路英雄如何擊敗魁隆（Thanos）拯救宇宙。此兩部電影在日本分別於4月12日、4月26日上映，藉由日本最強小學生與Marvel最強英雄的另類合作，也為日本電影市場炒熱更多話題。

你可以在日本Marvel官網看到相關介紹。（預告截圖）

而現任日本天皇明仁將於4月30日退位，為配合新天皇即位，4月27日起日本展開為期10天的黃金周連假，這同時也是日本71年來最長的一次黃金周。兩部「傷亡無數」的電影恐怕會在新年號「令和」到來之際，上演一波你爭我奪的票房「終局之戰」。

《復仇者聯盟4：終局之戰》將於4月24號上映！搶先欣賞精彩劇照▼

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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