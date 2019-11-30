傳郭富城以Hermès手袋鼓勵方媛再生　成功添丁再送百萬獎金

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53歲香港天王郭富城和小22歲網紅方媛2017年結婚，隨後順利誕下女兒Chantelle，今年5月再生下小女兒Charlotte。當時郭富城曾被媒體追問到還會想再生兒子嗎？郭富城還笑稱兒子、女兒無所謂，只要健康就好。不過，近日卻傳出郭富城根本口是心非，為了讓嫩妻再多生一個兒子，他答應先送方媛逾50萬元台幣（約12萬元港幣）的Hermès包包，還表示兒子生出來再給她400萬元台幣（約100萬元港幣）當獎勵。

有傳郭富城為了追生兒子，先送方媛名牌包包，表示兒子生出來再給她400萬元台幣（約100萬元港幣）當獎勵。（VCG）

方媛曾經跟閨密透露，郭富城過去從沒送超過40萬元台幣（約10萬元港幣）的包包給她，最近卻一改「慳家」個性，送上50萬元台幣（約12萬元港幣）的Hermès包包，讓她開心不已。原來郭富城還是很想再生一個兒子，也覺得方媛才32歲，還不算是高齡產婦，再生一胎也可以。

至於方媛則覺得，趁年輕再生一個兒子也沒錯，但她更擔心就算再生也不一定是兒子。因此2人除了特別去做健康檢查外，外傳她也向閨密們打聽生兒子偏方，看看用什麼方法來讓這胎一擊即中。

郭富城與太太方媛。（VCG）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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