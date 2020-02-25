【ARuFa】日本惡搞達人教你如何享受屈辱　舔鞋食泥也可以超好味

在影視、漫畫裡，不時會出現跪低叩頭，甚至舔鞋等令人受盡屈辱的畫面。

近日日本惡搞達人 ARuFa又再腦洞大開，將電視上常看到的社畜受辱畫面搬到現實，還教大家如何樂在其中...

（オモコロ）

ARuFa發現吃泥、舔鞋等指定動作都離不開吃，因此他想要試試美味地品嚐這些屈辱，特地請專業的糖職人及廚師炮製「能舔的鞋」及「美味泥水」。

用黑糖製成的鞋

（オモコロ）

用超多材料熬成的「泥水」海鮮湯

看上去有點噁心，但味道十分有保證！（オモコロ）

準備好一切後，ARuFa終於要上演社畜小劇場，扮演一名新人營業員，想要跟客人簽約時，沒想到客人竟要他吃泥舔鞋，到底會怎樣呢？

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真的超佩服ARuFa，能花這麼多心思在這種天馬行空的事上...

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