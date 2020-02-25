【ARuFa】日本惡搞達人教你如何享受屈辱　舔鞋食泥也可以超好味

撰文：抹茶仔
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在影視、漫畫裡，不時會出現跪低叩頭，甚至舔鞋等令人受盡屈辱的畫面。
近日日本惡搞達人 ARuFa又再腦洞大開，將電視上常看到的社畜受辱畫面搬到現實，還教大家如何樂在其中...
（オモコロ）
ARuFa發現吃泥、舔鞋等指定動作都離不開吃，因此他想要試試美味地品嚐這些屈辱，特地請專業的糖職人及廚師炮製「能舔的鞋」及「美味泥水」。
用黑糖製成的鞋
（オモコロ）
用超多材料熬成的「泥水」海鮮湯
看上去有點噁心，但味道十分有保證！（オモコロ）
準備好一切後，ARuFa終於要上演社畜小劇場，扮演一名新人營業員，想要跟客人簽約時，沒想到客人竟要他吃泥舔鞋，到底會怎樣呢？
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真的超佩服ARuFa，能花這麼多心思在這種天馬行空的事上...
Twitter原文
「靴を舐める」「泥水をすする」などの屈辱を味わう行為が食事に似ていることを発見したので、飴でできた靴や、一流シェフが作った泥水スープを用意して、屈辱をおいしく味わってみた記事を書きました— ARuFa (@ARuFa_FARu) February 21, 2020
『舐められる靴』や『ウマい泥水』を作って屈辱をおいしく味わってみたhttps://t.co/WOA1AUKhRK pic.twitter.com/W3P97YyNS6