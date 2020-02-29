別再被身高限制！韓妹教你3大穿搭術　令150cm女生穿出162cm氣勢

亞洲女孩大部分都是嬌小身型介於 150 - 158 cm，和外國人相比身高總是會差一截，雖然在穿搭氣勢上少了點優勢但女孩們不要氣餒，只要善用對的單品視覺身高就能變好！有明確的範例就能夠快速學習正確的穿搭術，本次搭編介紹的甜美韓妞 김지우 身高雖然只有 150 ，但散發的氣勢以及視覺身高就像 162 以上的女孩，想要知道 김지우 的穿搭秘密嗎？跟著搭編接著看下去吧！

▎好比例穿搭術 1 ：善用連身單品

嬌小女孩穿著連身單品時有 2 大注意事項 1、連身單品的腰線必須高過肚臍，才能夠低調的拉長下身高度，展現出好看的比例。 2、搭配時須注意層次感，單品和配件互相搭配，素色和花紋碰撞，才不會讓穿搭味道呆板無聊！

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▎好比例穿搭術 2 ：不能少了高腰褲

高腰褲是嬌小女孩的穿搭好朋友，可以運用小技巧做出變化達到增高的效果，當你選擇高腰反摺牛仔褲可以學韓妞搭配撞色襪子，凸顯腳踝除了能增高還能夠顯瘦！另外若是穿著高腰落地褲也有增高小秘訣，就是穿上厚底鞋讓褲擺剛好落在鞋跟處增高效果最好！

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▎好比例穿搭術 3 ：短版下身 ＋ 長靴 or 襪

短版下身的長度選擇建議落在大腿一半的位置，長襪和靴的高度選擇在膝蓋上或下的位置皆可，只要有露出一半大腿面積都能達到好比例的效果！這樣搭配非常吸睛，很適合出遊約會穿著，這樣穿包準妳的另一半會一直對你投射愛的眼光，幫你拍無數多的美照！

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Dappei 結語：

韓妞 김지우 超實用的好比例穿搭術，3 招女孩們趕緊學起來！擁有韓妞的大長腿，讓視覺身高多 10 cm so easy ！另外別忘了將文章分享給好姐妹，要美就要大家一起美！

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原文：嬌小女孩必追！跟著 150cm 甜美韓妞 김지우 學習「好比例穿搭」，讓視覺長高 10 公分吧！

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