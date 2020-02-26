日本不良少女偷宅男銀包斷正　結局神反轉竟變sweet爆愛情故事

任何人都經歷過反叛期，一不小心就可能跟一些不良分子混在一起。不過只要遇上對的人，任你壞如凱婷、牛丸，也能讓人生重回正軌，甚至收穫幸福！

近日日本節目「痛快TVスカッとジャパン」有觀眾投稿，分享自己以前當不良少女的神奇經歷，節目亦將她的故事案件重演，引起不少迴響。

（節目截圖）

不良少女遇上宅男

事主高中時是一名名符其實的不良少女，終日跟朋友一起曠課玩樂，其他正常同學都很怕惹上她。

某天放學後，她看到有同學將書包隨意放在桌上，便打算偷裡面的財物。沒想到當她一拿起錢包，宅男物主便回到課室，更沒料到的是，恰巧該宅男以為自己弄丟錢包，以為是她撿回來，連忙向她道謝。

（節目截圖）

自此宅男將事主當成朋友，每天不停與她分享一大堆宇宙之謎。作為不良少女的事主，起初懶得理他，但其後慢慢被他的單純天真感染，亦開始對觀星感興趣。

（節目截圖）

漸漸地，事主開始疏遠原本那幫不良朋友，但不良們其後察覺異樣，發現她經常跟宅男混在一起，竟想向她報復...

（節目截圖）

某天放學，宅男邀請事主一起觀星，宅男還承諾日後會買月球的土地*給她。

沒料到之後不良們竟跟過來，更發生一件改變她人生的事...

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沒想到不良少女的人生竟會因為宅男而改變，這已經能拍成劇集了吧...

*月球土地

其實月球的土地是可以買。根據「Lunar Embassy」網頁的資料，月球土地只需24.99美元（約195港幣），而且還會寄送一張「月球地契」，非常有紀念價值，不妨買幅月球地送給伴侶吧！