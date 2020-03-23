【雙人健身】韓國情侶爆笑減肥舞　兩周減10kg因為笑到有腹肌？

近年興起雙人瑜珈和健身，不但令兩人感情升溫，還因互相扶持而令健身效果加倍！ 韓國一對情侶每天大跳健身舞，還聲稱「兩星期減10公斤」，不過看到他們趣怪的表情和動作，網民都紛紛表示：「還未減到肥已經笑到有腹肌了！」。

Josh & Bamui 自創KPOP健身舞，還常常穿著情侶衫登場。（josh_bamui@IG）

情侶KPOP健身舞 3分鐘爆笑又爆汗

由於懶得去健身室，2年前韓妹Bamui跟男拍檔Josh發起「兩星期減10公斤」挑戰，用自創的健身舞步配當紅KPOP，僅僅跳3分鐘便達到消脂增肌效果！這些舞步摻入抬腿、扭腰和深蹲等動作，因節奏明快所以看似爆笑，跳起上來卻不容易，難怪有網民都指每天跟著跳幾次，加上飲食控制，真的能成功減肥。

跟著Josh & Bamui舞步邊笑邊減肥

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公開低卡健康餐單

俗語有云減肥「7成靠飲食，3成靠運動」，所以Josh & Bamui除了日常健身跳健，餐單也以清淡低卡路里的食物為主，他們日常愛吃不經烹調的raw food，如沙律菜和水果，以吸收最多的維他命；至於澱粉方面，Josh&Bamui較少食白飯、白麵包和即食麵等精製澱粉，而是以蕃薯和麥包代替，有助穩定血糖，製造持久的飽腹感。

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最新消息：Josh退出幕前 由帥氣OPPA接上？

Josh & Bamui由2年前成名爆紅，單眼皮的Josh搞笑又傻氣，為很多網民帶來歡樂，但自幾個月前起突然宣佈離開Josh & Bamui製作，正當粉絲們失望之時，新任接班人旋即曝光！這位oppa青靚白淨，有幾分韓星影子，粉絲們當然非常滿意！但他到底表現如何，就要拭目以待啦！

大家都很期待新任接班人Danny的表現呢！（josh_bamui@IG）

跟另一半動起來！準備情侶戰衣開展健身計劃

今時今日拍拖不只是行街食飯在家煲netlfix，一起健身減肥更有意義！開始計劃前，不妨入手情侶衛衣、運動鞋和健身手錶，提醒對方加油吧！

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