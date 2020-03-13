【減肥】女神李元玲體脂激減至12%　揭開她練出驚人馬甲線的秘訣

李元玲是著名鋼琴家李雲迪的徒弟，不但彈得一手好琴，而且樣靚身材正，每天都在IG發放性感福利照吸Like，至今已吸引到140萬粉絲。有大馬女神之稱的李元玲擁有馬甲線和健硬的腹肌，她更大方分享自己的Fit爆三圍，令女生們羡慕不已。不過，李元玲自言自己的魔鬼身材並不是天生的，她也曾經肥過，現在完美的身段是經過努力的健身才維持得到的！女生們是否很想知道她的修身秘訣？

李元珍勁減體脂至12%。（Instagram@cathrynli）

52Kg減到45Kg其實不難，但體脂由26%減到12%，對一般女生而言，並不容易呢！身高170cm的李元玲自爆三圍32，23，36，均稱好看，而且帶有肌肉線條，體態十分健康。李元玲平日除了熱愛彈琴，亦非常喜歡跳芭蕾和健身，健身房就是她的家，她時常在IG發健身照，因有足夠的肌肉量，舉鐵也難不到她。

身高170cm的李元玲自爆三圍32，23，36，均稱好看，而且帶有肌肉線條，體態十分健康。（Instagram@cathrynli）

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要修身減肥就絕對不能懶惰。李元玲堅持每天都去健身房。她曾經分享過她的減肥心得，平衡飲食中熱量，配合12小時間歇斷食，加上每周一次結腸排毒。健身方面，李元玲每天都會做足夠的帶氧健康加速消脂，早上500 下開合跳，早餐前30 分鐘快跑，也會做重量訓練，有時更會做到喘氣，但她都表示十分享受。相信女神的努力大家都有目共睹，要減肥的女生還不快快動起來！

李元玲擁有完美的馬甲線和腹肌，令女生們羨慕不已。（Instagram@cathrynli）

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近期因為疫情情況緊張的關係，大家都大大減少外出，但這並非不去減肥的藉口！除了飲食方面要控制，也要配合適當的運動，如果不外出做運動的話，不如把健身房搬回家，宅在家健身吧！靠著這個瑜伽平衡球，可以在家中輕鬆做運動，練出完美馬甲線，待疫情完結時，便可以盡情Show出好身材！瑜伽平衡球對初階健身者而言是個不錯的修身輔助工具，它有不同大小，多由20cm-80cm不等，各大小有不同的健身輔助作用。

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/03/13)