女友趕時間以素顏赴會　男生讚好看後十級後悔：沒想到她這樣反應

情侶間有時為了氹對方開心，都會講下無傷大雅的讚美謊言。不過，一名韓國男生於網上發文，表示自從讚過女朋友素顏也漂亮，女友的行徑令他苦不堪言，不知應否坦白說出自己真實想法。



「雖然素顏不是不好看...」／《她很漂亮》劇照

「但化妝的樣子真的更漂亮。」／《她很漂亮》劇照

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多說讚美的說話，定能讓戀人關係升溫。有時候，說一些動聽的說話，比送禮物更能令對方感到幸福。不過，像「你放的屁也是香的」、「在我眼中你一點也不胖」、「睡一覺起來也不會口臭」這些情話，又有多少是出自真心？

一名韓國男生早前於網上發文，表示他曾經在一次約會中對女友說不化妝也漂亮，自此女友的行徑令他相當後悔說了這個謊言，究竟他們之間發生了什麼事呢？

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女友經常素顏 ①

有一天，我約了女友出來見面。她說自己晚了起床所以會遲到。她平時很少遲到的，偶爾這樣我不覺得很大問題。

女友經常素顏 ②

她可能擔心我等太長時間會覺得不耐煩，所以沒有化妝便出來了。那天，是我一次看見她完全素顏的樣子。

女友經常素顏 ③

雖然有點驚訝，但想到她是怕我等太久而放棄化妝，加上看見她因為跑過來而喘著氣的樣子，我覺得很可愛。

女友經常素顏 ④

因為沒有化妝，她顯得有點害羞和尷尬。我便跟她說：「妳不化妝更漂亮，不要再化妝了！」

女友經常素顏 ⑤

當時，我這樣對她說，其實也是為了哄她。可是，她似乎覺得我是真心覺得她不化妝的樣子更好看。

女友經常素顏 ⑥

自此之後，她每一次跟我約會的時候，也是以素顏的樣子出現。我真的很想跟她說，雖然素顏也很可愛，但客觀的看還是化妝的樣子好看。不過，我怕說出來會讓她傷心，所以還是沒有說出口。

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其實除了說這些動聽的說話之外，說一些包含真心的深情說話，更能打動對方。最近，韓國婚姻公司Duo進行了一項問卷調查，訪問了412名未婚男女，調查有關男、女對另一半如何表現愛意的看法。男生、女生最想聽到對方說的情話是甚麼呢？

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