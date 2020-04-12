減肥｜4000年第一偶像鞠婧禕練出激瘦身材全靠一招？網民自嘆不如

內地女偶像鞠婧禕曾是團體「SNH48」一員，因為容貌太漂亮而爆紅，曾被日本網友封為「4000年第一偶像」、「中國第一美女」，得到高人氣。她對於自己的外貌管理也很嚴格，日前被曝光一段吃麵包的影片，光是一小口麵包就咀嚼32次，令網友自嘆不如。

鞠婧禕日前在微博小號PO文，透露本來想要錄彈琴影片，但一邊吃麵包一邊發呆就過了半小時，因為覺得睏，最後直接去洗臉洗澡睡覺。她在凌晨12點半上傳影片，內容只有放空吃麵包、洗臉的畫面，開玩笑跟粉絲分享：「既然沒睡，那就來這感受無聊。」

鞠婧禕認為自己「其實我真的不是個很瘦的人」。（IG@kikuchanj）

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有網友看了鞠婧禕影片，注意到她光吃一口麵包就吃很久，仔細一算，居然整整咀嚼了32次。網友推測，應該是為了避免狼吞虎嚥發胖，才會咀嚼這麼多次，感慨「知道我為什麼胖了」、「女明星身材好是有原因的」、「我這樣狼吞虎嚥果真不配擁有好身材」、「我也嘗試了嚼32下，但還沒到32下麵包就沒了」。

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事實上，鞠婧禕曾曝光體重，只有38.5公斤，雖然個子不算高，還是瘦得驚人。不過，她自己不這麼認為，曾多次澄清「其實我真的不是個很瘦的人」，是因為四川女孩天生骨架比較小，所以顯得四肢好像很細：「其實我的骨頭這麼小，剩下的都是肉。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】