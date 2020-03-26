細思極恐！日版N號房小天使事件　拐女童賣淫　主犯記者離奇死亡

開罐
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韓國的「N號房」性虐聊天室事件震驚網民，讓人聯想起2003年日本東京赤坂發生的「小天使事件」，誘騙未成年少女賣淫的主犯卻在被捕前離奇死亡、涉及的顧客名單指牽涉多名政商名人而被質疑草草結案、追查報導的記者亦浮屍海面⋯⋯但多項未解之謎卻讓「小天使事件」成為日本都市傳說。

由於犯人吉里非法經營的兒童賣淫俱樂部名為「小天使」（Petit Angel）故稱為「小天使事件」（日語：プチエンジェル事件）。2003年7月一名女童赤腳跑到花店求助，指自己與其他女生遭禁錮。警員接報到達女童所述的涉谷高級公寓，發現屋內3名其餘被禁錮的女童，而犯人吉里弘太郎則在塑膠材質的帳篷內一氧化碳中毒死亡。由於案件多項疑點未解，讓「小天使事件」成為日本的都市傳說。

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日媒報導指，吉里家境富裕，大學就讀於名校東京藝術大學，身邊亦不乏女伴。但大學畢業後卻因經營非法人妻援交生意，曾被控組織賣淫。

警員接報到達女童所述的涉谷高級公寓，發現屋內3名其餘被禁錮的女童，而犯人吉里弘太郎則在塑膠材質的帳篷內一氧化碳中毒死亡。（資料圖片）

去年日本埼玉縣亦曾經一宗誘拐奇案，一名37歲不動產業者 阪上裕明，涉嫌利用Twitter誘拐兵庫縣中學三年級少女長達2個月。與一般誘拐犯不同，阪上裕明透過讓少女們學習地產知識，將來考獲「宅建」執照（類似地產代理牌照）後，為自己的地產事業出一分力。

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