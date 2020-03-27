N號房15個令人驚訝瞬間　「你有片嗎？」旁觀者反應比案情更可怕

韓國「N號房」性犯眾案件，涉及多達26萬人，受害女性最少74人，當中不少未成年。案情固然令人痛心，但當事人以及網民、社會各界反應，同樣令人既驚訝又害怕。

《開罐Opener》記者整理15個最讓人驚訝瞬間，當中記者感到最震撼的是，參與這些性虐群組的，大多數竟是10多歲的青少，你又被哪一項細節改寫了對社會的認知？

「N號房」惡魔在人間

「N號房」案情嚴重，韓國首次引用《性罪行法例》，公開主謀「博士」趙周彬的容貌和身份資料。除他之外，第二代掌管人「watchman」亦已經被判有期徒刑3年半，但創辦人「godgod」仍然在逃。自從今年1月有爆料人於青瓦台網站發起請願要求關注事件，並獲得10萬人支持之後，事件便開始不斷發酵，受害人、用戶、營運者也紛紛站出來爆料，最終引發破紀錄、超過250萬人網上聯署，逼使政府公開疑犯身份。

👇👇👇案中一些細節以及不同人對案件反應，共有15個令人驚訝瞬間，點擊圖片細看👇👇👇

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加害者不知悔改

當全世界也在罵這件事的時候，不少曾經是N號房用戶的人，比起關心受害人，更加擔心自己會否因為曾經加入而受罰，甚至認為自己完全沒有犯錯。《開罐Opener》為大家整理當中最驚人的10句說話，小心看完「拳頭變硬」！

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受害人親述被威脅過程

《Spotlight》、《事件實錄》還訪問了3名受害者。她們受威脅的過程和原因也不一樣。其中一名受害人更是比信任的朋友出賣，心靈受到很大創傷，現時仍然需要服食精神科藥物控制情緒。

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