【鬼滅之刃】周邊產品介紹伊之助豬頭最奇趣　錢罌入錢位勁過癮

自從《鬼滅之刃》改編成動畫播出以來一直人氣不斷，周邊商品更是一波接著一波，甚至連去年推出的《鬼滅之刃》Q posket 公仔都因為反應太好而重新再版，在「錢之呼吸」輪番攻擊下，粉絲們的荷包都不知道被燒破幾個洞了⋯⋯也許是因為考慮到大家存錢的速度趕不上燒錢的速度，日本現在很貼心（？）的推出了一款存錢筒，以人氣角色嘴平伊之助戴的豬頭為造型，但存錢的方式居然是從「這個部位」投進去？！

嘴平伊之助是和炭志郎同期通過鬼殺隊選拔的隊員之一，在山裡長大的他其實是被一頭母野豬拯救撫養才得以存活下來，有著敏銳的觸覺，並自創「獸之呼吸法」，口頭禪是「豬突猛進」。嘴平伊之助經常戴著灰色的山豬頭面具，然而在面具之下卻長著一張與他健壯身材非常不搭的美少年臉，而且雖然個性直來直往，還喜歡跟人家比力氣，但是意外的很玻璃心，總總反差萌的設定，讓他成為《鬼滅之刃》的人氣角色。

▼▼▼相關圖輯：《鬼滅之刃》Q posket再販、Chimi-Mega Buddy預訂中▼▼▼

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日本 Aniplex 公司（株式会社アニプレックス）最近公開的人氣漫畫《鬼滅之刃》新商品「嘴平伊之助豬頭存錢筒」（伊之助ヘッドマスコット貯金箱），便是以嘴平伊之助的招牌野豬面具為造型，這款存錢筒的大小約 140×190 mm，從毛髮、眼睛到豬牙的部分都完美還原，即便是當作普通的裝飾品擺著也非常的療癒！更犯規的是投錢的地方居然故意設計在豬鼻子上，每次存錢都要從鼻孔塞進去，真是很有日本風格的惡趣味啊～

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這款超萌的「嘴平伊之助豬頭存錢筒」預計將於 2020 年 08 月發售，定價為 2980 日圓（含稅），而且只有在 SONY 旗下動畫週邊精品商店「ANIPLEX+」、「TV 動畫《鬼滅の刃」》全集中展 東京會場限定通信販售」等限定通路才買的到！

此外，由 Aniplex 設計的 1/12 可動式人偶「BUZZmod」系列最近也正在進行《鬼滅之刃》的新企劃，官方更於日前展示了製作中的竈門禰豆子、我妻善逸以及嘴平伊之助的角色零件，期待不久之後就能看到相關販售消息！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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