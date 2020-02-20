【鬼滅之刃】87歲老人家都追鬼滅　四代同堂聊劇情畫炭治郎

《鬼滅之刃》超人氣大家都知，不過除了年輕一輩熱愛，在日本連高年齡老人家都喜愛。日本朝日電視台的Sun Station新聞環節中，就採訪了兩家高齡的鬼滅Fans及其Family。

電視台首先採訪了住在東京的大平良子一家，這位87歲的高齡老婆婆因為孫女的關係，接觸並愛上了《鬼滅之刃》。她說同一話也看了10次以上(可能是動畫第19話?)，而且喜愛到還會做筆記及畫角色插畫，更即席畫了炭治郎，畫功很不錯。大平良子婆婆評論《鬼滅之刃》「主角很可愛」，而且看著「會回想起很多小時候的回憶」，可能這也與《鬼滅之刃》採用大正時代有關呢。婆婆還會與家人四代同堂一起討論劇情，一家人樂也融融。

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之後電視台再採訪了住在京都的一家，72歲的老婆婆橋本和子，與78的老爺爺橋本真二郎同樣愛看《鬼滅之刃》。與兒孫三代同堂一起畫了炭治郎出來，婆婆的畫功還非常厲害。她們說因為鬼滅的關係，三代人團聚的時間增加了，會一起玩拚圖、看漫畫及看電視，找到共同的話題很開心。電視台總結說《鬼滅之刃》雖然是少年JUMP漫畫，有著王道的「努力、友情、勝利」三柱，但作品亦像日本的晨間劇或大河劇，因為它更加重視家族愛、人情及人與人之間的緣份，吸引到平時不看動畫的人。

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圖片及資料來源：朝日 Sunday Station、Twitter 翻攝