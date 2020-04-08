Switch動物之森｜豆狸粒狸都會計錯錢？10個玩家必須懂的冷知識

任天堂Switch新遊戲《集合啦！動物森友會》剛上市就造成轟動，成為不少人在新冠肺炎COVID-19疫情肆虐期間，居家隔離防疫的最佳消遣。這款看似輕鬆簡單的小品遊戲，遊戲中卻帶有不少寫實風格，同時藏著不少精心設計的巧思，等著玩家在遊玩的過程中慢慢發掘。

任天堂Switch新遊戲《集合啦！動物森友會》剛上市就造成轟動。（Facebook@Nintendo）

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友們最常討論遊戲中的冷知識，以及那些看似無用的小技巧有哪些！

玩家必知的《動物之森》十大冷知識！▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年04月09日至2020年04月07日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『《動物森友會》冷知識』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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