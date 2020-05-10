拆解宋慧喬豆腐減肥法　台減肥教父：兩款豆製品加速瘦身

為迎接夏天的到來，許多愛美、想變帥的網友們積極運動健身、控制飲食，只為甩油雕塑出完美體態。先前爆出亞洲女神宋慧喬就是靠著「豆腐減肥法」成功甩肉，日本減肥女王藤井香江也靠著生理期前吃豆腐，一週狂減5公斤。真有這麼神？台灣減肥教父邱正宏「激推2大豆製品」，認為好蛋白質多吃讓你瘦更快。

女神宋慧喬就是靠著「豆腐減肥法」成功甩肉。（IG@kyo1122）

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減肥要把握飲食7分、運動3分的關鍵原則！怎麼吃才對？邱正宏醫師指出，豆製品熱量低，適合減肥的人食用，甚至有句話這樣說「植物動物好蛋白，多吃讓你瘦得快」，然而豆製品種類多樣，熱量高低也有所不同。提及有益減重的原因，他說，植物蛋白消化後會轉化為胺基酸或雙胜肽，其會經由腸黏膜吸收，進而比其他食物消耗更多熱量。

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營養師趙函穎也曾指出，由植物性蛋白質黃豆製成的豆腐，與肉、魚、蛋等動物性蛋白質具有同樣高生物價的特性，能有效被人體吸收，分解為必須胺基酸，重新組合成身體所需蛋白質，零膽固醇特性，能降低心血管的負擔。此外，黃豆中含有大豆異黃酮，與女性荷爾蒙雌激素構造類似，適當攝取也能輔助調節激素分泌的不足，對女性而言，黃豆製品是瘦身期間好的蛋白質補充選擇。

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此外，趙函穎也分析，對於吃素不吃肉的朋友而言，毛豆為入菜好選擇，平均100公克熱量為125大卡，蛋白質含有13.8公克，豐富膳食纖維8.7公克，糖質僅6.1。減肥門診常會建議大家，不妨將毛豆當做下午茶，或是晚間宵夜：「一碗毛豆就可以讓大家吃飽，且能當減醣瘦身料理的好幫手」。

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