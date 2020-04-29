【動物之森】玩家自製千與千尋吉祥物！掃QR Code下載煤炭屎鬼

開罐
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日本動畫大師 2001年推出的電影《千與千尋》不只在當年風光入圍第75屆奧斯卡金像獎最佳動畫片大獎，長年以來這部奇幻設定的動畫力作也被大量吉卜力粉絲視為是數一數二、名列前茅的經典傑作。《千與千尋》當中的主角白龍、千尋、湯婆婆，甚至到地上的「煤炭屎鬼」都是被觀眾深深喜愛的可愛元素。繼國外神人用《集合啦！動物森友會》（動物之森）還原霍格華茲四大學院，可愛細節令《哈利波特》書迷瘋轉發之後，現在也有日本玩家完美打造了《千與千尋》世界！

相關圖輯：【動物之森】《哈利波特》霍格華茲四大學院現身！仲有齊QR Code（點圖放大▼▼▼）

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日本網友@toko_963於Twitter上分享自家姊姊於《動物森友會》完美還原「千與千尋」煤炭屎鬼的可愛遊戲畫面，仔細觀察還可以發現姊姊的角色穿著跟千尋一模一樣的衣服，這個高還原度又萌到令人融化的設計，火速引爆超過25.7萬網友狂讚，相當人氣。

日本網友@toko_963於Twitter上分享自家姊姊於《動物森友會》完美還原「千與千尋」煤炭屎鬼的可愛遊戲畫面。（Twitter@toko_963）

這位宮崎駿粉絲玩家也分享了自己《動物森友會》的設計，鋪在地上的煤炭屎鬼主要分成兩種樣式，大家只要利用刺蝟姊妹服飾店內的粉紅色機台，輸入照片中的作者編號就可以免費下載這位玩家的煤炭屎鬼圖案，你也能在家自行打造「千與千尋」世界！（點圖放大▼▼▼）

相關圖輯：動物之森︱吉卜力動畫服裝代碼分享　龍貓、千與千尋等衣裝任你著（點圖放大▼▼▼）

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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