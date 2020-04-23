動物之森│日本瘋傳島民等級表　登頂S+級得6位　你的最愛排第幾？

任天堂《動物森友會》（又稱動物之森）系列最新作 《集合啦！動物森友會》近月爆紅，玩家能夠自由打造島嶼，與動物島民們一同玩樂，最適合在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情期間宅家徹夜遊玩。動物島民外型有好有壞，究竟哪一隻最得玩家歡心？！

《動物森友會》裏有著383個動物角色，他們外形各異，有些討好又治癒，引得不少島主們在網絡上分享自家島民，博得不少關注。

西施惠：好了，讓我們一齊看看到底誰最收歡迎吧！（誤）（遊戲截圖）

繼之前有網民投選出20隻高人氣動物之選，最近在日本Twitter瘋傳一張全球流行動物排名，將所有角色分為S+至 Rock Bottom 一共9個等級，落到下位圈的動物足足過百，但能夠拿到頂端S+級別的僅僅有6隻動物？

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連記者至愛的仰韶也失落寶座，那麼究竟有哪6隻動物能夠登上S+級別呢？

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想要看看遊戲中角色的受歡迎排行，參考一下無妨，但最近有不少玩家想要透過機票及金礦等道具來要求其他玩家轉讓可愛島民，卻感覺讓《動物森友會》這片慢活樂土有所變質。

正如之前有新玩家為了追上進度，除了日夜爆肝遊玩外，有不少人堅信只有踏上課金的道路，才能讓自家島嶼快速升級。因此在社交媒體上就出現了各式「課金價目表」，靠現金販售動森物質來發大財。

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與「轉讓島民發大財」的道理相同，多數玩家留言鬧爆，稱遊戲的精髓在於收集物資以及相遇動物島民的過程。想要盡情享受遊戲，就不要使用這些旁門左道的途徑。

想知道網民點樣講？點擊看更多網民回應：動物之森／動物森友會│網民列課金價目表 樹枝木材竟標成天價！