動物之森│網民豪裝無人島15個驚世作　小熊維尼島、古埃及超震撼

開罐
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任天堂Switch《動物之森》系列新作《集合啦！動物森友會》（あつまれ どうぶつの森）全城大熱。加上新型冠狀病毒肺炎Covid-19疫情下，大家留家抗疫，打機成最佳活動。近日有不少網民在各大社交網站分享自己的超強設計，無人島上滿滿童年回憶殺，讓不少網友驚呼動物之森已變成了設計大賽！

Twitter@capsulebutt

新型冠狀病毒肺炎Covid-19疫情下，人人留家抗疫，打機成最佳活動。各地網民紛紛大曬自己的超強設計，有的豪裝整個無人島成古埃及風，有的則將童年回憶的迪士尼公主帶進遊戲⋯⋯要數網民近期熱話，非Twitter網民claricennnnn的小熊維尼島莫屬，將無人島變成維尼的外型，究竟大家都花了多少心血啊？

▼▼▼▼點擊看網民15個超強設計▼▼▼▼

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Switch動物之森讓一眾Game迷為之瘋狂的，便是可以在「我的設計」中畫像素畫，並將其變成畫架、牆紙、海報或放在地板。有不少日本網民在Twitter分享自己的超強設計，不但將角色換化成自己喜歡的二次元角色，甚至重演經典動漫情節！將冒險遊戲變成創意設計擂台！

▼▼▼▼點擊看網民30＋幅熱爆Twitter創意設計▼▼▼▼

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