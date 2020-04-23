動物之森│遊戲期間突收「母親來信」　韓國直播主爆喊背後勁洋蔥

任天堂SWITCH遊戲《動物之森》（又名《動物森友會》）雖然已經推出一段時間，但人氣依然有增無減。最近，韓國直播主choitendo竟然在直播玩這隻遊戲的時候爆喊？背後原因有洋蔥！

到無人島生活

《動物之森》（下稱《動森》），是一個在無人島生活的經營類型遊戲。玩家需要「離鄉別井」到無人島體驗生活，並在那裡充當「島代表」的角色，一手一腳打造屬於自己的島。到達無人島之後，通常都會收到不少信件，其中「母親的來信」是最常見。「母親」偶爾就會給自己寄信，問候近況，還會附近一些禮物。

《動物之森》圖片

韓國直播主收母親的信爆喊

近日，韓國直播主choitendo在直播玩《動森》的時候，因為收到「母親的來信」而在鏡頭面前崩潰痛哭。背後的原因十分催淚！

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同場加映：媽媽級忠粉去世的感人故事

感人故事不只一個！有網民翻找出一個15年前的故事。韓國網民 LoLieL 在 2005 年寫下的網絡日記，表示在2003年購買了《動物森友會》給媽媽遊玩，更令她成為了遊戲的中。毒者。直到媽媽去世後一年多，他再次登入遊戲，發現了媽媽生前在遊戲中帶給他的信息。

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