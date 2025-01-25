大掃除斷捨離｜6種化妝品有效期限　睫毛液得3個月　唇膏用多久？

農曆新年又快到，大家趁過年前都會執屋，女生也應清理一下護膚品和化妝品。韓媒Insight曾列出6種化妝品的建議最佳使用期限，其中睫毛液竟然只能用3個月。如果你使用了變質的化妝品，同樣會令你的皮膚發生問題！



唇膏的最佳使用限期是多久？／《夫妻的世界》劇照

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(1) Foundation粉底液

粉底液，是第一樣接觸皮膚的化妝品，所以應該特別小心使用限期。根據韓媒說法，粉底液最佳使用期為開封1年內，最多只應該使用1年半。1年半之後，粉底液內很容易會產生細菌，繼而造成細菌感染等問題。如果粉底液出現一團團的形態，或者變得不像原色的話，就代表它已經變質，應該立即停用。

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(2) 唇膏/唇彩/唇釉

唇膏、唇彩、唇釉等，都是液態或較軟的形態，所以有效期限比其他化妝品短。每當唇膏接觸嘴唇，就必需暴露於充滿污染物的空氣中，而且當它接觸我們的嘴唇時，亦有可能被角質、口水、食物污染，繼而變質。所以，唇膏的最佳使用期為開封後6個月內，最多只應使用1年。如果未開封，放3年也可以。

(3) 眼影

別以為眼影是乾爽的產品就可以放很久！根據韓媒說法，眼影因為是有色素造成的產品，眼影的顏色、味道、上色力，都會隨著時間流逝、天氣改變等因素而受影響，所以最多只能在開封後使用1年。加上眼影是塗在眼睛周圍的化妝品，如果使用了變質的眼影，很容易會令眼睛受到感染，所以要特別小心注意。

U/CHOO圖片

(4) 眼線筆

眼線筆和眼影一樣，都是會接觸到眼睛的化妝品，再加上眼線筆還有可能會接觸到眼的分泌物，是屬於較容易受到污染的化妝品。根據韓媒說法，在開封6個後，就不應該再使用了。特別是很多女生喜歡使用的gel型、液體型眼線筆，最佳使用期只得3個月，如果3個月繼續使用，有大機會出現細菌感染的情況。

(5) 睫毛液

最後一步的眼部化妝，就是使用睫毛液，令眼睫毛看上去又黑又濃密。但根據韓媒說法，睫毛液的最佳使用期限，僅是開封後的3個月。跟眼線筆一樣，睫毛液很容易會沾上眼睛周圍的分泌物，所以容易受污染。雖然很多人都比較少用睫毛液，所以覺得很難在3個月內用完，但一旦發現睫毛液硬化，代表它已經不能再使用了。

《女神降臨》劇照

(6) 胭脂

如果是用粉狀類的胭脂，因為沒有液體，所以開封後2年內使用也不成問題。加上因為胭脂相對上比其他化妝品較少暴露在空氣中，所以最佳使用限期會長一點。但如果是液體胭脂，它們暴露於空氣中時，較高機會污染到空氣中的細菌，所以最多只可以使用1年。