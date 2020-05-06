戲院重開｜優惠大放送！英皇全部時段半價　百老匯買一送一

受新冠肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）影響，政府勒令部份娛樂場所暫停開放營業，有關限制將於5月8日屆滿，電影院、美容院、遊戲機中心等將會再次開放營業。不少院線都推出優惠，部份正價場次更低至33元。

疫情關係，不同的娛樂場所都暫停開放營業，不過規定將於5月8日屆滿，大家又可以去看電影了！當中不少院線大劈價，推出吸引優惠，馬上看優惠及戲院相應防疫措施。

鑽石型售票。（百老匯網頁截圖）

【1】百老匯院線 會員半價買戲飛

由即日起至2020年7月31日，bcinephile會員及MOViE MOViE會員均可享百老匯院線半價購票優惠！不過早場、星期二優惠場本身就是半價，所以就不包含在這次的優惠之內了。

疫情關係，去百老匯院線看電影時，必須要戴上口罩，而且進入戲院時需要量體溫，體溫超過37.5度的話就不能進場。而且現時戲院售票會以「鑽石型」發售，兩人為一組，前後左右的位置都會留空。

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【2】UA Cinema 期間限定$200購入5張戲飛

成為UA會員，除了全年的九折優惠及儲分換禮物，現時UA推出「Hi 5! 會員限定優惠套票」，可以200元購入五張戲飛預售券，兌換5月15日至2021年12月31日期間，星期一至五的指定場次（下午13:30－17:30）。平均40元一張戲飛，更可以用到明年，小編覺得CP值甚高。

UA院線有200元5張戲飛優惠。（資料圖片）

不過這個套票計劃是期間限定，大家有興趣就要在5月10日前購入套票。

疫情關係，UA戲院需要客人戴上口罩，並且在進場時需要量度體溫，配戴居家隔離手帶的客人不能進場。

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【3】英皇院線 5月全月半價

英皇院線5月8日至31日的所有場次，正價戲飛一律半價！連特別院線貴賓影院the CORONET以及IMAX都有份做半價優惠。除了戲飛，小食、飲品都有半價優惠。

（英皇戲院Facebook專頁）

疫情關係，所有客人入場時需接受體溫量度，而且於戲院範圍必須佩戴口罩，所以英皇戲院建議大家購入半價小食後應帶回家進食。