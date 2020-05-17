日本純樸男闖蕩東京1年變渣男　瞞Long D女友一腳踏三船下場超慘

東京是日本最繁盛的城市，不少鄉村地區的年青人都想到這遍地黃金的都市打拚，希望自己能闖出一片天。不過，有傳東京是個吃人的城市，無論你原本有多純真樸素，亦難抵擋那裡的物質誘惑...

近日日本節目《痛快tv スカッとジャパン》接獲觀眾投稿，一位來自和歌山的女生分享她前男友到東京闖蕩後判若兩人的經歷，竟由一名充滿夢想拼勁的純樸男生，變成一腳踏三船的渣男。

節目故事重演片段。（節目截圖）

事主叫千里，於和歌山任職普通社員。她有一位交往3年的男友 新平，夢想是成為獨當一面的料理人，於是1年前決定自己一個到東京闖蕩，鍛鍊自己的廚藝，於是他們展開了遠距離戀愛。

可是，原本純樸的男友在東京生活1年後，竟變成一名狂野時髦的潮男，還開始向著DJ之路進發...

新平於東京生活1年已判若兩人。（節目截圖）

直到男友生日，千里決定瞞著男友到東京找他，希望給他送上生日驚喜。突擊男友家後才發現他的驚人轉變，而且還意外揭發他一腳踏三船...

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沒想到僅一年就變成這樣，到底是東京使人改變，還是遠距離戀愛使人心癢呢？

同場加映：日本鄉村清純美少女 闖蕩東京1年判若兩人 網民：大城市真恐怖

5年前，日本青森縣一名女高中生接受電視節目採訪，因其清純可愛的外表意外爆紅。近日有網民發現她到東京發展後竟完全變了另一個人...

（節目截圖）

5年前意外爆紅

這位少女叫野呂未來乃，於青森縣的鄉村地區長大。2015年於杳無人煙的驫木車站接受電視節目採訪，因甜美清純的外表以及勤儉懂事的性格而意外爆紅。

不少網民大讚她超可愛，表示「沒被都市污染的鄉村美少女最棒了」、「超像新海誠作品裡的主角」。

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東京生活一年後判若兩人

野呂未來乃曾表示畢業後想到東京讀書，立志要成為一位營養師。近日有網民發現她的確曾到東京發展，但沒想到竟由清純脫俗的美少女變成歌舞伎町艷麗的陪酒娘...

其後相關貼文馬上於Twitter瘋傳，不少網民表示超震驚，留言感嘆「被東京污染了」、「大城市真恐怖」、「原本更加可愛」、「我去東京就能變帥哥嗎？」

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