日本已故好媽媽死忌突然「顯靈」　一神奇現象為女兒新婚送上祝福

「養兒一百歲，長憂九十九」，天下間所有母親的夢想都是孩子們能平平安安長大，看著子女成家立室。只要我們生活得幸福美滿，也算是給辛勞一生的媽媽一點點安慰。

近期有位女生於日本節目《ザ！世界仰天ニュース》分享她已故媽媽的感人故事，令不少網民都感動落淚。

（節目截圖）

該女生叫福島有夏，今年25歲。2018年年末，她接受了男朋友求婚，正式踏入人生另一階段。她決定於婚禮上穿傳統和服，於是回老家試穿已故媽媽留下來的和服，沒想到卻發生令人難以置信的事...

（節目截圖）

有夏的媽媽叫純子，15年前因胃癌病逝，終年37歲。媽媽原本是一戶富有人家的大小姐，嫁給爸爸後便搬到農村生活，每天包辦家頭細務、照顧小孩，還要到農地幫忙。

節目故事重演。（節目截圖）

雖然每天都十分辛勞，但為了家人，媽媽亦從不抱怨。直到某天，一向體魄強健的媽媽突然覺得胃痛，到醫院檢查後發現是胃癌末期，只有6.9%機會能活過5年，當時媽媽只有34歲...

媽媽得知自己患上胃癌末期後，終日以淚洗臉。（節目截圖）

自此，原本幸福美滿的一家突然籠上陰霾。媽媽奮力抗癌同時，亦開始為自己的身後事打算，例如為免子女寂寞，特地養了一隻柴犬、教女兒做飯，還將子女日後上學的一切事務寫成百科全書給爸爸。

（節目截圖）

與病魔博鬥3年後，媽媽最終於2005年12月9日病逝。在13年後的同一天，女兒有天回到老家試穿媽媽的和服時，找到媽媽一直不知去向的結婚戒指，而且還發生了神奇現象，像是媽媽回來為女兒新婚送上祝福...

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