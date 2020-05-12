36歲用5千元創業　日本50歲美魔女豪宅震驚網民：狗也活得比我好

十八廿二，是女人的花樣年華，亦常聽到人說「女人過三十就開始貶值」，事實又是否如此呢？

日本一位50歲美魔女近日成為網上熱話，除了擁有凍齡美貌，她的傳奇逆襲人生亦令人十分佩服，可愛純真的舉動也俘虜不少網民！

（節目截圖）

這位50歲美魔女叫 松田裕美，原本是全職家庭主婦，育有3名子女。她36歲時用僅有的7萬円（約5千港幣）儲蓄創業，及後更跟丈夫離婚。

她當主婦時喜歡做手工包包，便將興趣變成自己的事業，現時除了包包外，還延伸至紙繩等材料的批發生意，年賺超過7億円（約5千萬港幣）。

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她接受日本節目《マツコ会議》訪問時，表示自己現時單身，並感嘆自己仍有追求者，但全都盯上自己的錢，讓她感到十分傷心。

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松田女士還表示自己花了1億円（約700萬港幣）於千葉縣茂原市建了房子，以當地的樓價來說，可算是大豪宅了。

節目特地前往採訪，發覺除了是奢華豪宅外，連狗狗飲水專用的花園也超過3500呎，而且家裡還有滑梯...

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+ 7 + 6 + 5

節目播出後，松田社長馬上成為網上熱話，不少網民對她的傳奇人生感震驚，表示「我活得連狗都不如」、「玩滑梯那幕瞬間減齡30歲」、「請跟我交往」。

沒想到700萬港幣就能擁有這樣的豪宅，看來香港的樓價實在太離地了...