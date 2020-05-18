新冠肺炎｜販賣機入面竟然有人？網民大讚日本麻糬小店老闆超窩心

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）肆虐全球，各地的經濟活動大受影響。在日本東京，有一間叫「omochiclub-create」（「おもちくらぶクリエイト」）的手作麻糬店為了防疫而創作了一件全新銷售工具，可愛又暖心的設計令它瞬間成為網上熱話。

圖片來源：omochiclubcreate@instagram

「omochiclub-create」位於東京都杉並區，店主山本先生10年前接手後決定改變傳統麻糬的形象，因此開發了招牌商品「omochibar」，將麻糬變成雪條形狀，令大人和小朋友無論四季都可以享受美味的麻糬。

因應政府發布的緊急狀態命令，山本先生夫婦為減低疫情下人與人之間的接觸，設計了一部全人手操作的手動販賣機。有網民發現後分享至社交平台，隨即引起熱議！

▼▼▼這部人手操作的販賣機有甚麼特別？按下圖看▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

▼▼▼山本先生實際操作示範，馬上睇片▼▼▼

同場加映：4招日常防疫貼士

日本呼吸道疾病專家 大谷義夫醫生表示自己作為前線醫生，除了勤洗手消毒等措施外，平日還會透過4種方法來防疫，包括睡眠時間、營養攝取等等，能有效降低逾4倍感染率。

+ 3 + 2

還有另外兩招防疫貼士，按此看全文【新冠肺炎】日本前線醫生推薦4招日常防疫秘訣 每天要睡7小時