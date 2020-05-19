Coffee林芊妤教10分鐘動作瘦腿　有這5個習慣就瘦不來│BetterU#29

夏天來了就是短褲短裙的季節，露出雙腳之前，當然要先撇甩脂肪！瑜伽達人Coffee林芊妤就教大家幾個簡單的動作，夏天來臨前極速瘦腿無難度！

開始聞到夏天的味道！經過秋冬的洗禮，大腿、臀部的脂肪都積聚不少，怎樣穿短裙短褲？（摩卡少女發現自己去年的短褲都不合穿了......）減肥永遠不會太遲，《開罐 Opener》摩卡少女即刻去為大家尋找極速減肥方案，而且要在家裡都可以輕鬆完成！

好想輕輕鬆鬆攤在家就能瘦腿！（《螢之光》劇照）

專家啊請拯救我們的象腿！摩卡少女即刻請教瑜伽塑身達人Coffee林芊妤，教大家幾個簡單動作，輕鬆極速瘦下來，重點是不需要很大地方，在家裡、床上就夠位做！

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關於瘦腿，Coffee就以個人經驗醒幾個貼士給大家！原來以下幾個壞習慣，都會令腳變粗瘦不下來！

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另外，不管是減肥、豐胸還是增肌，她都不建議大家節食，因為每次節食一段時間，就會很容易失控爆發，最後暴飲暴食，而且身體都不能得到均衡的營養。

節食太久就會想大肆放縱！（《Oh My Venus》劇照）

第二就是運動不一定要做足！很多人都反映，有時候跟不上進度，做到一半就已經無氣了。如果這麼辛苦，其實就很容易害怕運動，所以Coffee建議大家以「舒服」為大前提，只要有運動，其實就算進程比較慢，都會慢慢瘦下來的。

最後一個貼士，就是大家想瘦腿的話，記得要看看自己的腿型、身型！有些人覺得自己的臀部太肥，其實是因為骨盆前傾，導致屁股太往後，而肚子都會突出。有些人很在意自己的大腿之間沒有空隙，其實有可能是X型腳的關係。所以Coffee都建議除了做運動減肥，大家都要不時留意自己的骨骼，如果嚴重就要作出調整。同場加映：二度發育升CUP七招豐胸秘技大部份女生對於胸部都有一種追求，有人追求更大的Cup數，有人追求更堅挺結實，摩卡少女我呢，只要胸部乖乖的不要再變小就好了。究竟發育過後的各位女生，可以用甚麼防止下垂以及達至豐胸效果？瑜伽塑身達人Coffee林芊妤教大家如何可以令胸部更豐滿，讓女生們再升CUP！

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