《夫妻的世界》結局最大懸念？朴仁圭墜樓有玄機　李學周親解死因

韓劇《夫妻的世界》（又名《夫婦的世界》）日前風光下檔，不少觀眾卻發現劇中留下的死亡墜樓案並沒有明確的解答。飾演「暴力男」朴仁圭的李學周日前接受韓媒訪問，首度公開他對角色的看法，坦言朴仁圭的死因應該是「自殺」。

31歲的李學周私下是個熱愛衝浪的陽光暖男，和螢幕形象大不同。他接下《夫妻的世界》後起初並不知道自己何時會領便當，直到看到第10集的劇本才得知「原來我死了」。因為劇中並未明確交代朴仁圭是自殺或他殺，李學周表示，他自己覺得朴仁圭沒辦法接受女友閔賢書提出分手，因女友就是他的一切，所以選擇極端方式結束生命。李學周反而很在意受到衝擊的閔賢書，心疼她受到心靈創傷。

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李學周在劇中還有攻擊金喜愛的場景，對他而言也是一大挑戰。他面對大前輩金喜愛，其實心中非常忐忑，但為了減少NG次數，他會先讓自己做足準備，在正式拍攝前和金喜愛多次排練、走位，所以才能順利呈現充滿戲劇張力的效果。

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李學周非常投入理解朴仁圭的內心世界，認真加上演技使得朴仁圭一角大獲成功，不僅受到前輩們的好評，李學周的父母親友也都給予肯定。觀眾更是投入，看到飾演閔賢書的池恩宇參加「蒙面歌王」，不忘在底下留言「這麼漂亮的人，朴仁圭這該死的傢伙」，令李學周哭笑不得。

李學周現在已經確定接下新戲「宵夜男女」，將和丁一宇、姜知英一起合作。他這次將演出光鮮亮麗的設計師，和先前形象大不同，觀眾不久後就能看到他的新作品。

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