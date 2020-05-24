人生第一支香水點揀？6個貼士購入不踩雷　附韓星最愛│BetterU#30

從小孩、學生蛻變成小大人，一支香水實在少不得，不過第一次買香水問題多多，怎樣挑才對？這個香味會不會太濃？大家常說買回去之後，發現香水噴在自己身上味道會不一樣，可以怎樣避免？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

每個女生都希望找到命定香水！（《鬼怪》劇照）

不少女生長大後都蠢蠢欲動想買一支香水獎勵自己，也可算是一個成長的里程碑，到底人生第一支香水應該怎樣挑？回想摩卡少女首次去選購一支屬於自己的香水，望著林林總總的香水，真是一頭霧水！後來趕趕急急買了一支，豈料噴上香水約會時，味道又和想像中不一樣，激死！

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香水以酒精揮發達致散發香味的效果，酒精在熱的環境下，揮發速度就會相對上升，所以大家記得要避免將香水放在熱、有日曬的地方，否則香水就會在你不知道的時候偷偷蒸發不見！

就算有以上貼士，自己去選購香水時，都會覺得有點不知所措，《開罐Opener》整理出5支韓國年輕人氣女星的最愛香水，讓大家可以跟著購入不踩雷！

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看完之後就帶著這一篇，馬上去選購自己首支命定香水吧！