【日本文化】日本人從來唔Say No？　日文中3個代替「NO」的說法

▼▼▼按圖放大看日本人如何表達「NO」,下文有更詳盡解釋!▼▼▼

日本的文化與不說「NO」的習慣的關聯性

不會說「NO」的日本人的習慣的背景中,日本人本來受到日語表達所持有的性質這一面的影響比較大。

例如說:被朋友邀請吃飯或參加聚會等時,加入「NO」來拒絕的情景,英語的會話是:

A: ”No, I’m not coming.” 用「NO」回答,“不去,我去不了。”

Q: “You are not coming tonight, right?” “今晚你不來,對嗎?”

這個,如果是日語的會話就變成:

像這樣,在日語中明確指「NO」的情景時,作為會話的形式也還是用「YES」回答的習慣,「不說NO」的文化早已根深蒂固。

日本與歐美各國的交流所應有的狀態對比十分明顯。在歐美各國,對他人的提議或邀請,對各種意見給予誠實的否定回答並不少,在日常生活中使用「NO」來直接表達。

例:

A 1: “I don’t think that will work.”「我覺得那是不行的。」

A 2: “I think this is a bad idea.”「我不覺得這是個好辦法。」