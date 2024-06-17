性愛｜打手槍弊多於利？性愛專家揭3個徵兆告訴你是時候停手

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



很多人都知道，過度自慰對身體弊多於利，這是沒有討論空間的。不過如何計算「過度」？不少人都會以數作為衡量標準，可每個人身心狀態都不一樣，很難一概而論。情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，可以透過身體的反應，或者一些徵兆，得知自己是否要停手。

男生可以透過身體的反應，或者一些徵兆，得知自己是否要暫時停止自慰。

自慰會上癮？如何才知道自己有沒有過度自慰？身體的哪些反應，是你過度的自慰的警號？如何牽避免性功能受損？

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要有健康的身體，才能有滿足的性愛。不少朋友都知道強身健體的重要，可是原來在床上一些小習慣，也會不知不覺間，令你愈來愈「虧」，到發現時就已經太遲了，到底有甚麼壞習慣一定要戒呢？奶茶妹請來了情趣頻道主持人芝芝為大家講解，一起來看看這六個一定要戒的壞習慣吧！

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