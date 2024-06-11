日本網民票選最愛即食麵TOP 10　出前一丁十強不入！第一位是...

即食麵是港人最愛的快餐之一，無論是一天甚麼時候吃都一樣美味。最近有日媒就公開日本網民票選的即食麵最愛TOP10，當中大家最常吃的出前一丁竟然十強不入？！到底誰是即食麵王者，一起來看看吧！



（《大力女子都奉順》劇照）

即食麵是港人最愛的快靚正醫肚之選，日媒「ねとらぼ」日前就公開網民投票「湯底最好喝的即食麵」排名，列出最受歡迎的即食麵TOP 10。而且當中有不少在香港都可以輕易買到！港人最常吃的就出前一丁十強不入，只排到榜外第22位，而來自韓國的辛拉麵則成功上榜。不知大家的心水又有沒有份呢？

日本網民票選最受歡迎即食麵TOP 10

【第10位】明星中華三昧五目醬油拉麵

【第9位】日清極樂拉王

【第8位】明星拉麵 醬油風味（明星チャルメラ）

【第7位】農心 辛拉麵（辛ラーメン）

【第6位】OKIKO即食拉麵雞肉麵（オキコラーメン）

【第5位】東洋水產丸正麵醬油味（マルちゃん正麺）

【第4位】日清元祖雞汁麵（チキンラーメン）

【第3位】好侍食品House Foods うまかっちゃん 九州豚骨拉麵（テレ東）

【第3位】好侍食品House Foods うまかっちゃん 九州豚骨拉麵

House Foods出品的「うまかっちゃん」九州豚骨拉麵湯底以豬骨萃取物為底料，加入蔬菜萃取物和香料製成濃厚湯底，加上豚肉的油香更是美味。「うまかっちゃん」在香港一些網店和Donki也曾有入貨，大家不妨留意一下，入手試試。

【第2位】日清日本拉王醬油味拉麵（日清ラ王）

【第2位】日清日本拉王醬油味拉麵（日清ラ王）

拉王醬油味拉麵選用非油炸的中粗直面，口感紮實、有嚼勁，搭配用清澈爽口的醬油和鮮味濃郁的雞油熬製的優質醬油湯，令你有如置身日本的拉麵店。拉王在香港各大超市、HKTVmall和DONKI亦有售，3包裝價錢$32.9。

【第1位】札幌一番鹽味拉麵（サッポロ一番塩らーめん ）

【第1位】札幌一番鹽味拉麵（サッポロ一番塩らーめん ）

相信有不少人港人都吃過札幌一番的即食麵，麵條用小麥粉和山藥粉混合而成，口感有嚼勁同時又順滑。以雞肉和豬肉為主的湯底，混入洋蔥、大蒜等蔬菜的香料和鮮味完美平衡。附加的芝麻更是令整體味道進一步昇華。札幌一番在香港超市有售，5包裝價錢$62。