24歲AV女優呻人工奀電視機都買唔起！揭做偶像3大苦況：活不下去

24歲日本AV女優西元明沙（西元めいさ）除了拍攝成人影片之外，還是偶像女團「JUGS MAFIA」成員，曾透露媽媽是80年代知名女團「小貓俱樂部」的成員，但是沒有公開名字。她昊前發文自爆碰上「偶像薪資危機」，大嘆：「活不下去了！」



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西元明沙除了擔任AV女優拍攝成人片，也以「西元明沙」的名義加入偶像女團「JUGS MAFIA」，她提到偶像行業，受到日本「發票制度（インボイス制度）」的影響出現變化，所謂的「發票制度」，從2023年10月開始執行，是向交易方正確傳達消費稅率和稅額，如果是從前，年營業額若未達1000萬日圓，可免除應繳消費稅，但若成為發行發票的「課稅企業」就要負擔10％的消費稅。西元明沙文中提到「偶像的薪酬」，因為發票有各種手續費，加上經紀公司抽走50%，所以實際收入其實更少：「看著薪資單上的數字，實際到手的只有原來數字的一半。」她推測受到發票制度的影響，無法只靠偶像活動維持生計的人，將會越來越多，「光憑感情是不夠的吧……，看到身邊很多偶像因生活困難而離開，真的很無奈，希望整個行業能變得更好一些，讓人們更容易工作」。

西元明沙因此無奈發文，「所有偶像都應該去參與投票，不然就要活不下去了」，並且指出『偶像』」已經變成一份只有貴族才能做的職業，希望能夠改善這一切，但她自嘲要關心新聞，得要有一台電視機，但自己家裡已經有4年都沒電視機了。網友則力挺留言，「現在是個連經紀公司都會破產的時代，要成為偶像肯定更難了」、「這也是沒辦法的事，我想不只是偶像，職業高爾夫球手也有虧損，棒球隊也有虧損」、「應該是經紀公司的問題，沒有將薪資細節說清楚，導致此狀況發生」 。

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