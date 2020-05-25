The King李敏鎬金高銀吻頸未算最激？韓劇10大令人超害羞Kiss場面

韓劇《The King：永遠的君主》近日的收視率終於回升！最新的第12集收視率錄得8.1%。劇情講述李敏鎬成功救出金高銀，並把她帶回皇宮養傷，大放閃光蛋。其中金高銀讓李敏鎬查看頸上是否有傷痕，李敏鎬甜吻她脖子的一幕，相信令不少劇迷看得「面紅心跳」。《Opener》與大家細數10個韓劇之中「令人超害羞的kiss場面」。

《金秘書為何那樣》朴敘俊、朴敏英超多吻戲。

《奇怪的搭檔》池昌旭、南智鉉

【入門級】

（1）《The King：永遠的君主》

最新一集的《The King：永遠的君主》，講述李敏鎬救起受傷的金高銀後，把她帶回皇宮。金高銀躺在床上，並叫李敏鎬查看脖子上是否有傷痕。原本一直不敢直視她的李敏鎬，吻在金高銀的脖子上。不少劇迷大呼「好害羞」。

（2）《Doctors》

2016年播出的《Doctors》，由金來沅、朴信惠主演。曾經被孔曉振大讚「吻功很厲害」的金來沅，對著朴信惠也展示了「kiss匠人」的實力。第12集，二人上演「夾公仔機之吻」。看完之後，只能說「金來沅真的很會吻」！

+ 2

（3）《回答吧1988》

《回答吧》系列的其中一個看點，就是競猜女主角的老公是誰。在《回答吧1988》中，你站的是「狗善派」還是「澤善派」？第18集，朴寶劍飾演的阿澤，終於鼓起勇氣向惠利飾演的德善上演「超霸氣確認之吻」！不少人看到之後，都覺得阿澤超man！

+ 3 + 2

【進階級】

（4）《W：兩個世界》

由李鍾碩、韓孝周主演的《W：兩個世界》，講述一名韓孝周飾演的女醫生走進了爸爸畫的漫畫世界中，並與李鍾碩飾演的漫畫男主角相愛的故事。第7集，韓孝周回到漫畫世界，越獄失敗被捕，並在拘留所向李鍾碩表白後再次消失。過了一會兒之後，她再回到漫畫世界，被李鍾碩抱著擁吻。

+ 5 + 4 + 3

（5）《福秀回來了》

由俞昇豪、趙寶兒主演的《福秀回來了》，講述超齡中學生姜福秀重新回到學校完成中學課程，並由讀書時期的初戀孫秀晶擔任班主任。二人在解開誤會後，重新走在一起，但又不可以讓學校的人知道，於是經常偷偷地約會。第9集，二人躲在課室的後門偷偷親吻的一幕，害羞又心動！

+ 3 + 2

（6）《奇怪的搭擋》

《奇怪的搭擋》，由池昌旭、南志鉉主演，二人在戲中均為檢查官，為追查一宗可疑的殺人案而開始共事，並互相喜歡對方。他們在劇中有不少超甜蜜的吻戲，其中一場更看得連現場的工作人員都表示「差點忘記了要呼吸」！

+ 2

【高手級】

（7）《沒關係，是愛情》

由孔曉振、趙寅成主演的《沒關係，是愛情》，講述精神科女醫生與一名患有心病的小說作家的愛情故事。劇中二人經常有吻戲，以下一段在海邊拍攝的場面，除了看得面紅心跳之外，還拍得十分唯美。

+ 2

（8）《又，吳海英》

由徐玄振、Eric主演的《又，吳海英》，講述一名能看見未來的調音師與兩個同名的女子之間的故事。要數劇中最經典的場面，一定是以下的「牆壁kiss」了！女主角發了瘋似的一直追著男主角來打，為了阻止她，男主角超霸氣的把她壓在牆上。二人最後將壓抑以久的情緒發洩出來，來了一個超長的擁吻。

+ 7 + 6 + 5

（9）《金秘書為何那樣》

朴敘俊是數一數二的kiss匠人。有他的吻戲，都令人看得非常害羞！其中要數最經典的，一定是他和朴敏英在《金秘書為何那樣》之中的吻戲。二人由家中的走廊，一邊脫一邊吻，吻到床上！

+ 3 + 2

（10）《明星夥伴》

2016年播出的《明星夥伴》，改編自美劇《我家也有大明星》，講述年少成名的大明星（徐康俊飾）與他幾位朋友經歷人生人起大落的故事。在劇中，徐康俊和安昭熙有不少親熱鏡頭，當中最大尺度的，就是二人在漢江旁邊的舌吻場面。而電視台最後更因為畫面太煽情，所以刪掉不少鏡頭呢！