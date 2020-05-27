日媒實測講日文比英文更有效防疫？　網民瘋傳批理論騎呢拍片惡搞

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在全球各地造成影響。最近，日本的疫情似有緩和跡象，當地電視台請來專家分析其中的原因，除了重視衛生和戴口罩之外，原來講日文也是抗疫成功的因素？

日本政府於5月25日正式解除東京等多個地區的「緊急狀態令」，TBS電視台節目亦於日前引述醫學界專家的分析，解構日本成功壓抑疫情傳播的重要因素。

▼▼▼按下圖看專家分析原因▼▼▼

以上的兩個原因看來都都沒有甚麼問題，成為熱話是接下來節目提出講日文比英文更不易噴出飛沫，故有效阻止傳播的理論，令很多網民感到莫名其妙，結果惹來瘋狂拍片惡搞。

▼▼▼講日文比英文更有效防疫？以下觀看實測片段及圖片解釋▼▼▼

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其實戴著口罩時最好都是少說話為妙，各位對這個理論又有甚麼看法？

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